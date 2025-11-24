«أشبال النصر» وصيف كأس «غانافوتي» بدبي



حصل فريق أشبال النصر تحت 12 سنة على المركز الثاني في بطولة كأس «غانافوتي» لكرة القدم، التي أقيمت السبت الماضي بمشاركة 12 فريقاً، من بينها أكاديميات مانشستر سيتي وأياكس وبرشلونة. وحقق النصر 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب «بي جي أم» سيلفر، وكونيتا وأكاديمية مانشستر سيتي دبي وتغلب على أكاديمية برشلونة في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 2-2 في وقتها الأصلي قبل أن يخسر في المباراة النهائية من أكاديمية القوة بأبوظبي بثلاثة أهداف دون رد.



وأكد طارق الطواش، مدير فريق النصر تحت 12 عاماً، أن كأس «غانافوتي» تُعد بطولة دولية لكرة القدم للناشئين، رسخت مكانتها واحدة من أفضل البطولات، مشيراً إلى أن تتويج النصر بالمركز الثاني يعد نتيجة جيدة. وأوضح الطواش، أن المشاركة حققت مكاسب عدة للاعبين، سواء الفنية أو المعنوية؛ من خلال تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الانتصارات، خاصة أنهم يتصدرون حالياً دوري الأشبال تحت 12 سنة.