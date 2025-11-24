باولو سوزا: نعول على اللاعبين المتاحين ولا أبحث عن أعذار



أشار البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه وضيفه الغرافة المقررة على استاد راشد، مساء غد الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى أن شباب الأهلي يعود مرة أخرى إلى مسابقة مختلفة من ضمن البطولات، التي يشارك فيها، حيث يواصل الفريق مشواره من مباراة لأخرى. ووصف البطولة بالمنافسة القوية، التي تجمع صفوة الفرق ولاعبين مميزين، مشيراً إلى أن الغرافة فريق مرتب ومنسق، ويتمتع باستقرار فني في وجود مدربه الحالي، الذي قاد الفريق للتفوق على الفرق الأخرى في البطولة المحلية.



وقال: «أكيد هي فرصة للجميع للمنافسة في هذه البطولة، ويجب أن نكون أكثر جاهزية من أجل المكسب، وعلينا الاستمرار في صناعة العديد من الفرص خلال المباراة، والسعي لاستغلالها وترجمتها إلى أهداف».

وحول الغيابات وتأثيرها على الفريق الذي يشارك في عدد من البطولات في الوقت نفسه قال المدرب البرتغالي: «يجب أن نعول على اللاعبين المتاحين والجاهزين في كل مباراة، وأنا مدرب لدي الشغف للعمل وإدارة اللاعبين، ولا أبحث عن الأعذار، وأعمل من أجل البحث عن الحلول، التحدي دائماً هو فرصة للتطور والتقدم».



من جانبه أوضح لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا، أن المباراة في منافسة مختلفة ومهمة، واصفاً المواجهة بالصعبة، مؤكداً احترامه الكامل للمنافس، وقال: «المباراة مقامة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، ونحن حريصون على تقديم كل ما نملك من أجل الظفر بالنقاط الثلاث».

وتحدث كارتابيا عن الفرص المهدرة في المباريات السابقة، مبيناً أن هذه هي طبيعة كرة القدم، مؤكداً أنهم يعملون بشكل يومي تحت إشراف الجهاز الفني، لتحسين المعدل التهديفي ومستوى صناعة الفرص، من أجل حصد النقاط.