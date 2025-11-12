محمد فوزي يودع ملاعب كرة القدم





أكد محمد فوزي لاعب منتخبنا الوطني سابقاً اعتزاله كرة القدم والتفرغ لإدارة مشروعه الخاص، بعد مسيرة كروية امتدت لما يقرب من 20 عاماً في ملاعب كرة القدم، لينضم بذلك إلى أحد لاعبي جيله وهو عمر عبد الرحمن (عموري) الذي أعلن اعتزاله قبل أيام قليلة، وأوضح فوزي في تصريح لـ«البيان» أن الاعتزال سنة الحياة وأنه سيحاول البحث عن نجاح آخر في مجالات أخرى بعيداً عن لعب كرة القدم.



وعن أفضل الذكريات في مسيرته قال محمد فوزي: «كل يوم تدربت فيه ذكرى جميلة، لكنك يجب أن تترك كرة القدم عندما تصل إلى مرحلة معينة وهو أمر طبيعي في مسيرة كل لاعب، الاعتزال قرار متعب عندما ترى نفسك لازلت قادراً على العطاء، لكن في النهاية هذه سنة الحياة، يأتي يوم عليك أن تتوقف».



وأضاف: «أرى أني اعتزلت وأنا لا أزال صغيراً لأن الظروف المحيطة حالياً في كرة القدم لم تساعدنا على الاستمرار، ومثلما نجحت في كرة القدم، سأنجح في مجال آخر».



بدأ فوزي مشواره الكروي باتحاد كلباء ثم انتقل إلى شباب الأهلي وبني ياس والعين ومنه إلى الجزيرة ثم النصر وأنهى مسيرته مع العربي في الدرجة الأولى، وقال إن كل تجربة تركت أثراً في حياته، وحقق انتصارات وألقاباً مع كل فريق ارتدى قميصه إلا أن تجربته مع الجزيرة التي امتدت بين 2016 و2020 كانت الأفضل، حيث قدم فيها كل ما عنده، لأنها تزامنت مع بلوغه مرحلة النضج مقارنة بالتجارب السابقة التي خاضها مع بني ياس وشباب الأهلي والعين، وأضاف: أشعر أني ساهمت بقسط كبير في تتويج الجزيرة بلقب الدوري لأن الفريق كان يضم حينها تشكيلة أغلبها من اللاعبين الشباب باستثناء 3 أو 4 لاعبين فوق الـ25 عاماً وأنا كنت واحداً منهم.