الشارقة يسعى لاستعادة الثقة أمام الاتحاد السعودي في النخبة الآسيوية



يحل الشارقة ضيفاً على الاتحاد السعودي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الساعة العاشرة والربع من مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة دوري الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، التي تشهد أيضاً في الساعة التاسعة مواجهة السد القطري مع الأهلي السعودي في الدوحة.

ويسعى الشارقة لاستعادة ثقة الفوز بعد الخسارة الثقيلة للجولة الثالثة على أرضه أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه الغرافة القطري 4-3، والتعادل في الجولة الثانية مع مضيفه السد القطري 1-1.



وفي المقابل، يسعى الاتحاد لمواصلة الصحوة بعد فوزه خارج الديار في الجولة الثالثة على مضيفه الشرطة العراقي 4-1، ليضع أول 3 نقاط في رصيده، ويعوض إخفاقه بخسارة الجولة الأولى أمام مضيفه الوحدة 1-2، والجولة الثانية أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

كما يحاول الشارقة إثبات أن خسارته أمام تراكتور كانت مجرد كبوة مؤقتة، خاصة بعد بدايته القوية في البطولة القارية، وسيشكل الفوز على الاتحاد دفعة كبيرة للثقة، ومع عدم جاهزية الفريق السعودي بشكل كامل، سيشعر الشارقة بالاطمئنان حيال فرصه في المباراة، وكانت مشاكل الاتحاد واضحة في خط الدفاع، حيث استقبل الفريق أهدافاً في كل المباريات الثلاث السابقة، وهذا سيكون أحد الجوانب التي سيحرص مدرب الفريق على متابعتها أمام الشارقة.