فوز شباب الأهلي وكلباء والبطائح في افتتاح دوري الصالات



فاز فريق شباب الأهلي على ضيفه فريق اليرموك بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الصالات، سجل لشباب الأهلي البرازيلي فرانسيسكو ماثيوس ثلاثة أهداف «هاتريك»، وأحمد بن حماد والبرازيلي لودوجيلدو اوجوستو، وسجل لفريق اليرموك محمد ياسين، وعبدالله النقبي.



وفي المباراة الثانية، فاز كلباء على دبا الحصن برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت في صالة كلباء وسجل الأهداف البرازيلي لوكاس نونيز «هدفين» ومواطنه جوني سانتوس والعراقي علي خضير.

كما فاز فريق البطائح على ضيفه خورفكان بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل أهداف البطائح عبدالله الفلاسي والبرازيلي أندرسون دا سيلفا «هدفين»، ومواطنه جوستافو مارتينيز، والسوداني عبدالقادر حاج الصديق، بينما سجل لخورفكان الإسباني مارك كامباس «هاتريك»، ولاعب البطائح عبدالله المهيري خطأ في مرماه.