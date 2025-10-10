سالدانيا مرشحاً للفوز بجائزة أجمل أهداف الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا



اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف ماثيوس سالدانيا لاعب الوصل، للمنافسة على أصوات الجماهير في جائزة أجمل أهداف الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والذي سجله في مرمى الوحدات الأردني في الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقين، والتي انتهت لمصلحة «الإمبراطور» خارج الديار بنتيجة 2-1.



وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن كل شيء يتعلق بالتوقيت والحدس، وأن المهاجم البرازيلي عاقب دفاع خصمه الذي تركه دون رقابة، لتصله كرة من نيكولاس خيمينيز كانت مثالية، ويتقدم سالدانيا ويسدد بقدمه اليسرى نحو الزاوية العليا للمرمى، في تحرك نموذجي لمهاجم صريح ليختتم هجمة خاطفة من الوصل بسرعة ودقة وحسم.



وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن سالدانيا يتنافس مع 7 مرشحين آخرين، وهم جويل بيا لاعب الخالدية بهدفه أمام أركاداغ، ورضا دهقاني لاعب الاستقلال الطاجيكي بهدفه أمام غوا، وجواو فيليكس لاعب النصر بهدفه أمام الزوراء، وأندرو جونغ لاعب بيرسيب باندونغ بهدفه أمام بانكوك يونايتد، وفيصل حليم لاعب سيلانغور بهدفه أمام ليون سيتي سايلرز، وشوتو آبي لاعب غامبا أوساكا بهدفه أمام راتشابوري، وترينت بوهاغيار لاعب تامبنيز روفرز بهدفه أمام باثوم يونايتد.