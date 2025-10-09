أحمد الطنيجي: انتقاء المواهب يحتاج إلى الوقت والصبر



أكد أحمد الطنيجي، رئيس شركة الوصل لكرة القدم أن تطوير كرة القدم يجب أن يبدأ أولاً من قطاع المراحل السنية ويحتاج إلى الصبر للوصول إلى الأهداف المطلوبة.



وحول ما إذا كان الوصل قادراً على تكرار تجربة الثنائي فابيو ليما وكايو كانيدو في اكتشاف المواهب، قال الطنيجي في تصريح لـ«البيان»: «استقطاب فابيو وكايو، كان خلال فترة وليد الشيباني أوحسن بولو، وبحسب معرفتي كان لديهما كشافون في البرازيل، يتابعون اللاعبين».



وأضاف: «إذا كنت تتابع لاعباً وتؤمن بأنه مشروع لاعب كبير، أنا شخصياً مع هذا المشروع، ولكنه يحتاج إلى وقت، لأنه لاعب صغير وقادم من نادٍ صغير، وبالتالي يجب عليك أن تتحلى بالصبر، والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن جاهزون للصبر أم لا؟».

وتابع: «دائماً ما نفكر في استقطاب لاعب قادر على اللعب في الفريق الأول أو الرديف لكن يجب أن نفكر في المراحل السنية أولاً وعملية التطوير تبدأ منهم».



موهبتان استثنائيتان

قصة الثنائي فابيو وكايو بدأت كحكاية موهبتين قادمتين من البرازيل إلى الإمارات، لكنها تحولت مع مرور السنوات إلى ملحمة كروية كتبت بحروف من ذهب في ذاكرة «الإمبراطور».

عندما تعاقد الوصل مع فابيو ليما عام 2014، لم يكن كثيرون يتوقعون أن يصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإماراتي، قدم أداء لافتاً منذ ظهوره الأول بقميص الأصفر، وسرعان ما تحول إلى صانع ألعاب ومهاجم بارع يجمع بين المهارة البرازيلية والحس التهديفي العالي، وبعد فترة قصيرة، انضم إليه كايو كانيدو، ليكتمل مشهد الإبداع داخل المستطيل الأخضر.



لم يكتفِ الثنائي بالأرقام والإحصاءات، بل حملا روح الفريق ومسؤولية إعادة الوصل إلى الواجهة. قادا الفريق إلى التتويج بالثنائية التاريخية في موسم 2023 – 2024.



ما يميز فابيو ليما على وجه الخصوص هو إخلاصه النادر للنادي، إذ اختار البقاء رغم عروض مغرية، حتى أصبح رمزاً لجيل كامل من جماهير الوصل. أما كايو، فحتى بعد انتقاله إلى العين ثم عودته لاحقاً، ظل يحتفظ بعلاقة خاصة مع جمهور الوصل الذي لم ينسَ لحظاته الساحرة بقميص الأصفر، وهو يلعب حالياً بنادي الوحدة.