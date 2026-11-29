

توج العين بطلاً لكأس سوبر إعمار للمحترفين لكرة القدم، بعدما تفوق على شباب الأهلي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ليحصد «الزعيم» أول ألقاب موسم كرة القدم 2026-2027.

قام بتتويج البطل والوصيف، كل من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد علي العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية".



افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي في الدقيقة 9، وتعادل شباب الأهلي سريعاً بهدف سعيد عزت الله في الدقيقة 13، ثم أحرز رافايل فيلا الهدف العيناوي الثاني في الدقيقة 53، ليرفع رصيده في البطولة إلى 4 مرات في عصر الاحتراف، مقابل توقف رصيد «الفرسان» عند 7 ألقاب، وجاء التتويج ليمنح «الزعيم» بداية مثالية للموسم بعد مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.



فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على الشوط الأول من قمة العين وشباب الأهلي، في نهائي كأس سوبر إعمار، بعدما شهدت الدقائق الأولى إثارة هجومية متبادلة، وتسجيل هدفين سريعين، وسط تألق لافت لحارسي المرمى حمد المقبالي مع «الفرسان»، وخالد عيسى مع «الزعيم».



ودخل العين المواجهة بنوايا هجومية واضحة، وضغط مبكراً على دفاع شباب الأهلي الذي اعتمد على التماسك الدفاعي والالتزام التكتيكي لامتصاص حماس «الزعيم».

وكاد كاكو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 3 بتسديدة مباغتة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حمد المقبالي، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الدقيقة 5 بمحاولة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس «الفرسان» ببراعة.



ورد شباب الأهلي في الدقيقة 8 بفرصة خطيرة عن طريق غيليرمي بالا، الذي لم يتمكن من اللحاق بكرة وصلته داخل منطقة الجزاء، لتصل بسهولة إلى أحضان خالد عيسى.



ولم ينتظر العين طويلاً لترجمة أفضليته الهجومية، إذ نجح حسين رحيمي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 9، بعدما انفرد بالمرمى مستفيداً من تمريرة متقنة من كاكو داخل منطقة الجزاء، ليضع «الزعيم» في المقدمة مبكراً ويشعل أجواء النهائي.



ولكن رد «الفرسان» جاء سريعاً، بعدما تخلى الفريق عن حذره الدفاعي واندفع بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 13، عندما نفذ يوري سيزار ركلة ركنية، قابلها برونو كاسكاردو ليموس بتمريرة رأسية خلفية، لتصل الكرة إلى سعيد عزت الله الذي أسكنها الشباك، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.



واستمرت الإثارة الهجومية، وكاد رحيمي أن يعيد التقدم للعين في الدقيقة 15، عبر هجمة حملت ملامح الهدف الأول، قبل أن يتألق المقبالي مجدداً في الدقيقة 19، عندما تصدى لتسديدة مباغتة من بالاسيوس وحولها إلى ركلة ركنية.



وبعد البداية السريعة، تراجع إيقاع المباراة نسبياً، مع أفضلية لشباب الأهلي في الاستحواذ والسيطرة على منطقة وسط الملعب، مقابل محاولات عيناوية لاستعادة المبادرة والاعتماد على التحولات الهجومية.



وواصل المقبالي تألقه، وأنقذ مرماه من محاولة خطيرة في الدقيقة 33، بعدما حول تسديدة مفاجئة من عبدالكريم تراوري إلى ركلة ركنية، فيما كاد العين أن يستعيد التقدم في الدقيقة 35، عندما ارتقى رامي ربيعة لكرة عرضية وأرسلها برأسه ساقطة، لكنها مرت بجوار القائم.



ولم يتأخر خالد عيسى في الرد على تألق نظيره، بعدما تصدى في الدقيقة 36 لتسديدة سردار، ليحافظ على التعادل ويؤكد الحضور القوي لحارسي الفريقين في الشوط الأول.



وشهدت الدقائق الأخيرة من النصف الأول تغييراً اضطرارياً في صفوف شباب الأهلي، بعدما تعرض سعيد عزت الله للإصابة، ليغادر الملعب ويحل مكانه نيمانيا ماكسيموفيتش في الدقيقة 43، قبل أن تتواصل المحاولات دون تغيير في النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



أجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً ثانياً مع انطلاقة الشوط الثاني، بعدما اضطر إلى إخراج غيليرمي بالا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول، ودفع بخوان بيزيرا بدلاً منه.



وواصل العين ضغطه الهجومي، وترجم تفوقه بهدف ثانٍ رائع في الدقيقة 53، بعدما أطلق رافايل فيلا تسديدة صاروخية استقرت في الزاوية العليا لمرمى «الفرسان»، وسط صعوبة كبيرة في التعامل معها من قبل المقبالي.



وحاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، وأهدر سردار فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 57، بعدما وصلته الكرة من ركلة ركنية، لكنه سددها عالياً فوق العارضة.



وفي المقابل، لجأ العين إلى التراجع المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً المساحات التي ظهرت في الخطوط الخلفية لشباب الأهلي نتيجة اندفاعه الهجومي بحثاً عن تقليص الفارق.



وكاد بيزيرا أن يعيد الأمل إلى «الفرسان» في الدقيقة 68، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى العين، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لإلغاء هدف ثالث للعين، سجله رامي ربيعة بضربة رأس، بداعي التسلل.



وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من شباب الأهلي، الذي حاول العودة في النتيجة، إلا أن دفاع العين، بقيادة رامي ربيعة، أظهر صلابة كبيرة وتألق في إفساد محاولات «الفرسان»، ليحافظ «الزعيم» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويعتلي منصة التتويج بلقب كأس سوبر إعمار، محرزاً أول ألقاب موسم كرة القدم 2026-2027.