شهد استاد محمد بن زايد أجواء احتفالية استثنائية، سبقت انطلاق مواجهة العين وشباب الأهلي في كأس سوبر إعمار، بعدما خطف الحفل الفني الوطني والفقرات الاستعراضية الأضواء، وسط تفاعل جماهيري كبير عكس مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد جمع بين الرياضة والهوية الوطنية، وأضفى طابعاً خاصاً على الحدث الكروي المهم.

وتحولت أرضية الملعب، قبل صافرة البداية، إلى لوحة وطنية نابضة بالحيوية، من خلال فقرات فنية واستعراضية جسدت روح الإمارات وقيمها الأصيلة، واستحضرت معاني الولاء والانتماء، وسط تفاعل لافت من الجماهير التي حرصت على التواجد مبكراً لمتابعة تفاصيل الاحتفالية والاستمتاع بالأجواء المصاحبة للنهائي.

وجاءت هذه الاحتفالية لتمنح كأس سوبر إعمار بعداً يتجاوز حدود المنافسة الكروية، وتعكس التطور الذي تشهده الفعاليات الرياضية في الإمارات، والاهتمام بتقديم تجربة جماهيرية متكاملة، تمزج بين المتعة الفنية والإثارة الرياضية، وتعزز مكانة كرة القدم باعتبارها مساحة للاحتفاء بالهوية الوطنية وتوحيد الجماهير.

يذكر أن استاد محمد بن زايد احتضن مواجهة السوبر للمرة السابعة في تاريخ المسابقة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الملاعب الإماراتية التي تحتضن النهائيات والمناسبات الكروية الكبرى، بفضل إمكاناته التنظيمية وموقعه المميز، وما يحمله من ذكريات راسخة في سجل البطولات المحلية.

ولم تكن أرضية الملعب غريبة عن طرفي النهائي، إذ حملت ذكريات خاصة لكل منهما، حيث خاض العين ظهوره الرابع في نهائي كأس السوبر على استاد محمد بن زايد، فيما سجل شباب الأهلي حضوره الثالث في المباراة النهائية على الملعب ذاته، في تأكيد على الحضور المتكرر للفريقين في المشهد التنافسي على الألقاب الكبرى.

كما ارتبط الملعب بمواجهات مباشرة بين «الزعيم» و"«لفرسان"»في كأس السوبر، بعدما سبق أن احتضن مباراتين جمعتهما في البطولة، لتضيف مواجهة كأس سوبر إعمار فصلاً جديداً إلى سجل الصدامات بين قطبي الكرة الإماراتية، وتعيد إلى الأذهان ذكريات المنافسة على اللقب في أجواء جماهيرية استثنائية.