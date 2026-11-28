حقق الوصل فوزاً ثميناً على الظفرة 4-2 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب استاد زعبيل، بعد مواجهة تفوق فيها «الإمبراطور»، ونجح في الوصول إلى شباك ضيفه بأهداف حملت توقيع مهدي طارمي «ق 20»، والمتألق سيرجيو بيريرا الذي أحرز ثلاثية في الدقائق 41، 43، 48، وأحرز للظفرة درامان كوماري «ق 73»، ودومينيك مندي من ركلة جزاء «86».

بالنتيجة تقدم الوصل إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وتأزم موقف الظفرة الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي في المنافسة، وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وخلال اللقاء لم يجد الوصل صعوبة في فرض أفضليته والسيطرة على مجريات اللعب، مستفيداً من تراجع مردود منافسه الذي اعتمد على بعض التحركات الفردية، وبعد عدة محاولات، استهل مهدي طارمي أهداف الوصل في الدقيقة 20 بعد هجمة منظمة، وأهدر بعدها الفريق عدة فرص قبل أن يعود سيرجيو بيريرا بالهدف الثاني في الدقيقة 41، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 43 والذي انتهت عليه مجريات الشوط الأول.

وبعد 3 دقائق من انطلاق الحصة الثانية، واصل سيرجيو تألقه وأضاف الهدف الرابع لـ «الإمبراطور» والشخصي الثالث له، دون أن تتوقف الماكينة الهجومية للوصل عن الحركة، مع محاولات من الظفرة في بعض أوقات الشوط لتقليص الفارق، حتى نجح لاعبه درامان كوماري في إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 73، والذي أنعش فريقه ومكنه من إضافة الهدف الثاني بواسطة دومينيك مندي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 والذي انتهت على تفاصيل المباراة.