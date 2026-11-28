اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح، دون خوض أشواط إضافية، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، خلال نهائي كأس سوبر إعمار للموسم 2026-2027، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، غداً الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، عند الساعة 7:30 مساءً.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني التنسيقي الذي عقدته الرابطة، برئاسة مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي، وبحضور ممثلي الناديين واتحاد الكرة، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية بالرابطة، لاستكمال الترتيبات التنظيمية والفنية والإعلامية والتسويقية للمباراة المرتقبة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد ألوان الفريقين، إذ يرتدي العين الزي الأسود، فيما يظهر شباب الأهلي باللون الأحمر، على أن تفتح أبواب الملعب أمام الجماهير عند الخامسة مساءً، وخصصت الرابطة البوابتين 17 ايه وبي لجماهير العين في المنصة الشمالية، والبوابات من 9 إلى 10 ومن 12 إلى 13 في المنصة الغربية، فيما خصصت لجماهير شباب الأهلي البوابتين 21 ايه وبي في المنصة الشمالية، والبوابات من 25 إلى 26 ومن 28 إلى 29 في المنصة الغربية، مع تخصيص الجهة اليسرى من المنصة المميزة لجمهور العين واليمنى لجمهور شباب الأهلي.

ووفرت الرابطة مواقف مجانية في جامعة خليفة ومواقف البلدية، إلى جانب خدمة «صف وتنقل» من حديقة أم الإمارات، عبر حافلات لنقل المشجعين إلى استاد المباراة.

وتسبق المواجهة احتفالية وطنية بمشاركة الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري، إلى جانب فقرات استعراضية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، في أمسية كروية ينتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ومنافسة قوية على أول ألقاب الموسم.