كشف فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن فلسفته في بناء «الزعيم»، مؤكداً أن الانضباط وروح المجموعة يمثلان الأساس الذي يستند إليه الفريق في المنافسة على الألقاب، مشدداً على أن مواجهة شباب الأهلي في كأس سوبر إعمار، الأحد، تحتاج إلى تركيز كبير واستثمار الفرص، وعدم تكرار الأخطاء التي شهدتها المواجهتان الأخيرتان بين الفريقين، واللتين استقبل خلالهما العين خمسة أهداف.

وأعرب إيفيتش عن سعادته بتصدر العين مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد خمس جولات، لكنه اعتبر أن الصدارة ليست سوى بداية الطريق، وقال: «يسعدنا بالطبع أن نكون في صدارة المجموعة بعد المباريات الخمس التي خضناها، لكننا ندرك أن أمامنا الكثير من العمل إذا أردنا الفوز بدوري أبطال آسيا، والأمر نفسه ينطبق على منافسات الدوري المحلي، فنحن لا نزال في بداية رحلتنا».

وأضاف إيفيتش أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين ينصبّ على التعامل مع كل مباراة على حدة، والاستعداد لها بأفضل صورة ممكنة، وتقديم أقصى ما لديهم لتحقيق تطلعات الجماهير، مؤكداً أن الهدف هو جعل أنصار العين فخورين بما يقدمه الفريق، وكذلك دعم صورة كرة القدم الإماراتية في المحافل الخارجية.

وعن أفضلية العين في مواجهة شباب الأهلي، أوضح إيفيتش أن امتلاك اللاعبين أصحاب المهارات الفردية لا يكفي وحده لحسم المباريات الكبرى، وقال: «يمتلك الفريقان لاعبين مميزين من الناحية الفردية، لكن الأهم بالنسبة لي هو كيفية تفاعل الفريق كمجموعة داخل الملعب، ونحن نعرف ما نريده، ونعمل منذ خمسة أو ستة أيام على الاستعداد لهذه المباراة، وأثق بأن الفريق المنافس يستعد بالطريقة نفسها، وفي مثل هذه المواجهات، قد تصنع بعض التفاصيل الفردية الفارق، لكنني أؤمن بأن الفريق الأفضل من حيث العمل الجماعي والالتزام بروح المجموعة هو من يستحق التتويج بالكأس».

وأوضح أن بناء فريق متجانس كان هدفه منذ اليوم الأول لتولي المسؤولية، مشيراً إلى أن العين مر بظروف صعبة نتيجة غياب عدد من اللاعبين المهمين والمؤثرين، لكنه نجح في تجاوزها بفضل تماسك المجموعة واللعب بروح الفريق الواحد، وتابع: «أصعب ما في كرة القدم هو بناء منظومة جماعية قادرة على استيعاب الإمكانات الفردية للاعبين وتوظيفها لمصلحة الفريق، وكل مدرب يتمنى امتلاك لاعبين أصحاب جودة عالية، والعين لديه هذه النوعية، لكن الأهم أن يدرك كل لاعب دوره داخل المنظومة، وما المطلوب منه لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز».

وشدد إيفيتش على أن فهم عقلية اللاعبين وثقافة البلد وطبيعة البطولة يمثل جزءاً أساسياً من نجاح أي مدرب، لكنه أكد أن الانضباط والعمل الجماعي مبادئ لا تتغير باختلاف البلدان أو الثقافات، وقال تعليقاً على حديث قائد الفريق خالد عيسى عن أسلوب المدرب في العمل: «من المهم جداً أن يفهم المدرب عقلية المجموعة وثقافة البلد الذي يعمل فيه وطبيعة البطولة التي يشارك فيها، لكن الانضباط لا يرتبط ببلد معين أو قارة بعينها، فهو مبدأ أساسي في كرة القدم».

وأضاف: «نحن لا نمارس رياضة فردية، فإذا كنت ملاكماً أو لاعب تنس وخسرت، فإنك تتحمل الخسارة بمفردك، لكن كرة القدم لعبة جماعية، وكل فرد في الفريق يجب أن يعرف ما المطلوب منه، وما الذي يتعين عليه تقديمه لمساعدة المجموعة على الفوز».

وأكد أن أهمية اللاعب لا تتحدد بالمشاركة أساسياً أو الجلوس على مقاعد البدلاء، مشيراً إلى أن حراس المرمى البدلاء وجميع العناصر المحيطة بالفريق يمثلون أجزاء أساسية من المنظومة، ويجب أن يشعر كل فرد بأهميته ودوره، وأوضح أن مفهوم المنظومة يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، ولا يقتصر على الجوانب الفنية والتكتيكية، بل يشمل جميع العاملين داخل النادي، بداية من الجهاز الطبي وعناصر الأمن وصولاً إلى مسؤولي الملابس وكل العاملين خلف الكواليس.

وقال: «المنظومة أكبر بكثير من مجرد ما يحدث داخل الملعب، وأحياناً لا يجد المدرب الوقت الكافي لبنائها بسبب الضغوط المستمرة لتحقيق النتائج، إذ تنتظر الأندية الفوز فوراً، والجميع يريد الانتصار، لكن بناء فريق يعرف كل فرد فيه دوره ويشعر بأهميته أمر يحتاج إلى وقت وعمل، ونجاح العين ثمرة عمل جماعي، وليس إنجازاً للمدرب أو اللاعبين وحدهم، وأنتظر من جميع عناصر الفريق استيعاب هذه الثقافة ودعمها».

وعن كيفية التعامل مع القوة الهجومية لشباب الأهلي، وإمكانية فرض رقابة خاصة على أبرز لاعبيه لتجنب تكرار الأخطاء السابقة، قال إيفيتش إن المنافس يمتلك تشكيلة قوية ومتوازنة، ولا تقتصر خطورته على المهاجمين فقط، وأضاف: «شباب الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ليس فقط في خط الهجوم، وإنما أيضاً في الوسط والدفاع، فهو فريق خطير من مختلف الجبهات، سواء من خلال المهاجمين أو الكرات الثابتة أو التسديدات من المسافات البعيدة، ويعد من أقوى فرق الدوري، ونحن ندرك ذلك جيداً».

وتابع: «صحيح أننا استقبلنا خمسة أهداف في آخر مباراتين أمامه، لكننا سجلنا هدفين في المباراة الأخيرة رغم النقص العددي، وفي المواجهة الأولى بالدوري أهدرنا عشر فرص للتسجيل، وهذه تفاصيل حدثت في مباراتين سابقتين، ولا أريد العودة إليها أو الانشغال بها الآن، لأن تركيزنا بالكامل على مباراة الغد، والمواجهة المرتقبة ستكون مختلفة، لأنها مباراة ديربي قوية بين فريقين يطمح كل منهما إلى التتويج، وأن الحسم قد يرتبط باستغلال الفرص القليلة المتاحة أمام المرمى».

وقال: «مثل هذه المباريات قد لا تمنحك سوى فرصتين أو ثلاث، وأحياناً فرصة واحدة فقط، ولذلك يجب أن ننجح في ترجمتها إلى أهداف، ونعمل على تحسين إنهاء الهجمات وتطوير شكلنا الدفاعي، ونعرف أن المباراة قد تمتد إلى 95 أو 100 دقيقة، لكنني واثق بأن لاعبي العين سيكونون جاهزين، وسيقدمون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالكأس».