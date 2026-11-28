أكد جاردين، مدرب شباب الأهلي، أن نهائي كأس سوبر إعمار أمام العين، غداً الأحد، يمثل تحدياً كبيراً يتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز، مشدداً على أن الانتصارين السابقين لفريقه على منافسه في الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لا يضمنان تكرار التفوق، في ظل اختلاف ظروف كل مباراة، وتطور مستوى المنافس.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في نهائي، يجمع فريقين كبيرين، يمتلكان تاريخاً حافلاً بالبطولات والإنجازات، مشيراً إلى أن التنظيم المميز للحدث ورعاية شركة بحجم «إعمار» يعكسان المكانة الكبيرة للبطولة، وقيمة كرة القدم الإماراتية.

وقال، إن هذه المواجهة تستحق حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتقديم مباراة تليق بتاريخ الناديين، مضيفاً: «شاهدت منذ وصولي إلى الإمارات العديد من الأمور المميزة، لكن هذه المباراة تعكس بوضوح حجم كرة القدم ومكانتها هنا، ونحن مستعدون للمواجهة، ونتوقع مباراة كبيرة بين ناديين كبيرين، ونتمنى حضوراً جماهيرياً كاملاً، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وشدد مدرب شباب الأهلي على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أيام، والتعلم من الأخطاء سريعاً، واستعادة التوازن قبل مواجهة العين، مؤكداً أن من أهم سمات اللاعب المحترف القدرة على طي صفحة النتائج السابقة والتركيز على التحدي المقبل، وقال: «علينا التعلم بسرعة، وتعزيز الجوانب الإيجابية، وتجاوز ما يجب تجاوزه، حتى نظهر بصورة أكثر قوة وتماسكاً في المباراة المقبلة، خصوصاً أننا نواجه منافساً كبيراً مثل العين، والمباراة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز».

وأشار إلى أن الإصابات أثرت في أداء الفريق، مؤكداً عمل الجهاز الفني على معالجة الأخطاء، واستعادة الحالة المعنوية والبدنية للاعبين، أملاً في تقديم صورة أفضل خلال النهائي، مؤكداً أن النهائيات التي تحسم من مباراة واحدة لا تحتمل أي تهاون أو لحظات من عدم الانتباه، لأن هفوة صغيرة أو تفصيلاً عابراً قد يغير مسار المباراة، ويحدد هوية البطل.

وأوضح أن التحدي يتمثل في إبقاء اللاعبين بأعلى درجات التركيز، والحضور الذهني طوال المباراة، والاستعداد للحظات الحاسمة، التي قد تأتي في أي ثانية، مشيراً إلى أن الفريق الأكثر تركيزاً واتصالاً بأحداث اللقاء هو الأقرب إلى صناعة الفارق، وقال: «سعينا إلى تجهيز الفريق ذهنياً بأعلى درجات التركيز، وأن يكون جميع اللاعبين حاضرين ومتفاعلين مع كل لحظة داخل الملعب، لأن النهائيات تحسم أحياناً من خلال فرصة أو فرصتين، وعلينا أن نكون في الموعد عندما تأتي لحظة الحسم».

وكشف جاردين أن ارتداء قميص شباب الأهلي المرصع بألقاب الفريق،جاء تعبيراً عن فخره بالانتماء إلى نادٍ عريق، ورغبة في نقل رسالة إلى اللاعبين بضرورة مواصلة كتابة تاريخ النادي، وإضافة إنجازات جديدة إلى سجله، وقال: «حرصت على ارتداء هذا القميص لأعبر عن مدى فخري واعتزازي بالدفاع عن ألوان شباب الأهلي، ولأذكر اللاعبين بأهمية امتلاك الطموح والشغف لمواصلة كتابة تاريخ النادي، ونحن هنا من أجل إضافة صفحات جديدة إلى سجل إنجازاته، فكتاب البطولات لا تتوقف صفحاته، وهناك دائماً فصل جديد ينتظر من يكتبه».

وأضاف أن السوبر يمثل فرصة جديدة لترك بصمة في تاريخ النادي، مؤكداً أن مثل هذه المناسبات يجب أن تعاش بكل شغف وتركيز، وأن هدف الجميع هو أن يكونوا جزءاً من إرث «الفرسان»، واعتبر جاردين أن الضغوط المصاحبة للمباريات الكبرى تمثل امتيازاً للرياضيين المحترفين، وليست عبئاً عليهم، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين ينضمون إلى نادٍ بحجم شباب الأهلي يمتلكون الإمكانات والشخصية التي تؤهلهم للمنافسة على الألقاب.

وقال: «الضغط في مثل هذه المناسبات امتياز للرياضيين الذين يستعدون لسنوات طويلة وينتظرون الوصول إلى مباريات بهذا الحجم، وعلينا أن نكون ممتنين لهذه الفرصة، وأن نستعد بأفضل صورة ممكنة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، حتى نكون على قدر تطلعات الجميع».

وفيما يتعلق بتفوق شباب الأهلي على العين مرتين خلال الموسم الجاري، في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، أكد جاردين أن ذلك لا يمنح فريقه أفضلية مضمونة، ولا يضعه تحت ضغط إضافي، لأن لكل مباراة ظروفها وحساباتها الخاصة، وقال: «لا أعتقد أن الانتصارين السابقين يمنحاننا ثقة إضافية أو يضعاننا تحت ضغط أكبر، فنحن نتعامل مع كرة القدم بواقعية، وندرك أن كل مباراة لها قصتها الخاصة، وأن كل منافس يستحق الاحترام الكامل على مستوى التحضير والتركيز، ونجحنا في تقديم مباراتين جيدتين أمام العين، لكن الماضي لا يضمن لنا شيئاً في المواجهة المقبلة».

وحذر من أن العين سيظهر بصورة أفضل من المباراتين السابقتين، مدفوعاً بطموحه في المنافسة على اللقب واللعب أمام جماهيره، مضيفاً: «ندرك أن المنافس يتطور وسيقدم نسخة أفضل، خصوصاً أن الأمر يتعلق بنهائي وبطولة مهمة، ولذلك علينا أن نبذل كل ما لدينا مجدداً، وأن نتعامل مع المباراة دقيقة بدقيقة، بأقصى درجات التركيز والقتالية، حتى نستحق الفوز».