



يستضيف استاد محمد بن زايد في أبوظبي، غداً الأحد، قمة كروية من العيار الثقيل تجمع العين وشباب الأهلي، على لقب كأس سوبر إعمار 2026-2027، في مواجهة تتجاوز حسابات المنافسة على الكأس، لتفتح ملفات التاريخ والأرقام القياسية، وتضع قطبي الكرة الإماراتية أمام فصل جديد من الصراع على المجد.

وتنطلق المباراة في الساعة 19:30 مساء، تحت شعار «نبني إرثاً»، وسط ترقب جماهيري وتاريخي كبير كونها تتواكب مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، وبعدما حملت المواجهات الأخيرة بين الفريقين الكثير من الإثارة والندية، وكان آخرها صدامهما في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي انتهى بفوز شباب الأهلي 3-2 بعد التمديد للأشواط الإضافية.

الزعيم يطارد

يستضيف استاد محمد بن زايد نهائي كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخه، ليؤكد مكانته أحد أبرز الملاعب التي احتضنت النهائيات الكبرى، وتحمل أرضيته ذكريات مختلفة للفريقين، إذ يخوض العين النهائي الرابع له على الملعب، مقابل الظهور الثالث لشباب الأهلي.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية من واقع سجل الفريقين على الاستاد، بعدما سبق أن التقيا مرتين في كأس السوبر على أرضيته، ونجح شباب الأهلي في حسم المواجهتين لمصلحته، ليحصل على أفضلية معنوية وتاريخية، بينما يتطلع العين إلى كسر هذه العقدة وتحقيق انتصاره الأول على منافسه في السوبر بهذا الملعب.

صراع تاريخي

تحمل القمة الرقم 46 في سجل مواجهات الفريقين خلال عصر الاحتراف بمختلف المسابقات، بعدما عززت مواجهة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الأخيرة، فصول التنافس بينهما، وسط أفضلية تاريخية للعين، الذي حقق 18 انتصاراً، مقابل 15 فوزاً لشباب الأهلي، فيما انتهت 13 مواجهة بالتعادل.

وعلى المستوى التهديفي، سجلت المواجهات الـ46 ما مجموعه 140 هدفاً، بمعدل يتجاوز 3 أهداف في المباراة الواحدة، حيث أحرز العين 79 هدفاً في شباك شباب الأهلي، مقابل 61 هدفاً لـ«الفرسان»، في أرقام تعكس الطابع الهجومي والإثارة التي تميز لقاءات القطبين.

وتضع هذه الحصيلة الفريقين أمام تحدٍ جديد، فالعين يسعى إلى تعزيز تفوقه التاريخي وحصد لقبه الرابع، فيما يطمح شباب الأهلي إلى مواصلة تقليص الفارق في المواجهات المباشرة، والابتعاد بصدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالبطولة.

توازن الأبطال

لا تقتصر الإثارة على تاريخ المواجهات المباشرة، إذ تكشف حضوراً لفرق خاضت النهائي دون أن تكون بطلة للدوري أو الكأس، بعدما تأهلت بفضل وصافتها في إحدى المسابقتين، وكان الوحدة أبرز المستفيدين، إذ توج بلقبي نسختي 2011-2012 و2018-2019، بعدما شارك وصيفاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الأولى، ووصيفاً للدوري في الثانية، وحسم اللقب في المرتين بركلات الترجيح.

وفي المقابل، خسر الوصل نسخة 2024-2025 أمام شباب الأهلي، بعدما شارك الأخير بصفته وصيف الدوري، كما خسر شباب الأهلي النسخة الماضية أمام الشارقة، الذي خاض النهائي بصفته وصيف الدوري.

حسم مثير

تؤكد الأرقام أن كأس السوبر لا تعترف بسيناريو ثابت لحسم اللقب، بعدما توزعت نهايات المباريات بين الفوز في الوقت الأصلي والاحتكام إلى ركلات الترجيح، مع حالة استثنائية واحدة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وحسمت الدقائق التسعون 9 نهائيات، في مواسم 2009-2010 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2016-2017 و2019-2020 و2021-2022 و2022-2023 و2024-2025.

بينما احتاجت 8 نهائيات إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل، في مواسم 2008-2009 و2010-2011 و2011-2012 و2012-2013 و2017-2018 و2018-2019 و2020-2021 و2023-2024.

أما الأشواط الإضافية، فلم تظهر في سجل البطولة سوى مرة واحدة، خلال النسخة الافتتاحية موسم 2008-2009، لتبقى حالة استثنائية في تاريخ المسابقة.

استعدادات أمنية

في إطار الاستعدادات للحدث، عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً، مع القيادات الأمنية والشرطية والجهات المختصة، لمناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة.

وتناول الاجتماع خطة تأمين محيط استاد محمد بن زايد والطرق المؤدية إليه، وتنظيم دخول وخروج جماهير الفريقين عبر البوابات المخصصة لكل نادٍ، بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس، ويوفر أعلى معايير السلامة والراحة للجماهير.

كما جرى بحث آليات التنسيق الميداني بين اللجنة المنظمة والجهات المساندة، بما فيها الإسعاف والدفاع المدني والمرور، لضمان سرعة الاستجابة لمختلف الظروف، إلى جانب اعتماد الترتيبات الخاصة بوصول حافلتي الفريقين والضيوف.

جماهير وفعاليات

أما لتعزيز الأجواء الاحتفالية المصاحبة للنهائي، فأعلنت رابطة المحترفين تنظيم منطقتين للمشجعين «فان زون» في أبوظبي ودبي، ضمن البرنامج الترفيهي والترويجي لكأس سوبر إعمار، تحت شعار «نبني إرثاً».

وتقام المنطقة الأولى في محيط استاد محمد بن زايد بأبوظبي، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر، يومياً من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء، وتتضمن ألعاباً تفاعلية وأنشطة تسوُّق، إلى جانب خدمات الضيافة والمأكولات والمشروبات، أما المنطقة الثانية، فأقيمت في «سنترال بارك» بدبي كريك هاربر، أمس الجمعة، وشملت ألعاباً ترفيهية وأنشطة رياضية وتفاعلية.

وتتبقى الإشارة إلى أنه بين أفضلية العين التاريخية، وطموح شباب الأهلي في مواصلة تفوقه في مواجهات السوبر على استاد محمد بن زايد، وتساوي الفريقين في الرغبة بحصد الذهب، تبدو القمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ليلة ينتظر أن تجمع الإثارة الكروية بالحضور الجماهيري والاحتفال بلقب جديد في سجل الكرة الإماراتية.