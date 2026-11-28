تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإماراتية الأحد، إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث تتجدد الإثارة في مواجهة من العيار الثقيل تجمع العين وشباب الأهلي على لقب كأس سوبر إعمار، في قمة تحمل أبعاداً تتجاوز المنافسة على اللقب، في ظل الحضور التاريخي للناديين في البطولة، ووجود مجموعة من أبرز الأسماء التي صنعت أرقاماً قياسية في مختلف نسخ المسابقة، سواء على مستوى التسجيل وصناعة الأهداف أو المشاركات وعدد مرات التتويج.

ويبرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، باعتباره صاحب الرقم الأعلى في المساهمات التهديفية بتاريخ كأس السوبر، برصيد 5 مساهمات، متقدماً على مراد باتنا وعثمان كامارا وكايو لوكاس، الذين يمتلك كل منهم 3 مساهمات، ليؤكد تفوقه في الجمع بين هز الشباك وصناعة الأهداف، وسيكون بالتالي الوحيد القادر على تعزيز تفوقه في المساهمات التهديفية.

وعلى صعيد الهدافين، تضم قائمة أصحاب الهدفين نخبة من النجوم الذين تركوا بصمتهم في تاريخ البطولة، يتقدمهم إبراهيم دياكيه، ماوريسيو إيميرسون، كريم كركار، إيمانويل إيمينيكي، مراد باتنا، هوغو هنريكي وكارتابيا، إلى جانب إسماعيل مطر، سباستيان تيجالي، عبدالله سهيل، عدنان حسين، فابيو ليما، وغويلهيرم بالا الذي سيكون مع كارتابيا القادرين على زيادة غلتهم التهديفية في قمة الأحد..

وفي سجل المشاركات، يحتفظ عبدالعزيز هيكل، لاعب شباب الأهلي السابق، بالصدارة برصيد 7 مباريات، بينما يأتي مهند سالم، إبراهيم دياكيه، ماجد ناصر، وليد عباس وخالد عيسى خلفه برصيد 6 مباريات لكل منهم، في قائمة تعكس استمرارية الحضور والتأثير في البطولة، ولدى خالد عيسى القدرة على معادلة رقم هيكل حال مشاركته في لقاء الأحد.

أما عرش الأكثر تتويجاً، فيتقاسمه وليد عباس وماجد حسن لاعبا شباب الأهلي السابقين، برصيد 6 ألقاب لكل منهما، فيما يلاحقهما ماجد ناصر، عبدالعزيز هيكل، أحمد خليل، سالمين خميس ومحمد عبدالباسط، برصيد 5 ألقاب لكل لاعب، لتبقى هذه الأسماء شاهدة على سنوات من الإنجازات والألقاب.

ولا تخلو سجلات البطولة من الأرقام الاستثنائية، إذ يحمل ماتيوس ليما، مهاجم شباب الأهلي، لقب أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس السوبر، بعدما هز الشباك مع "الفرسان" عام 2023، بعمر 19 عاماً و8 أشهر و6 أيام، متقدماً بثلاثة أيام فقط على راشد محمد، الذي سجل للنصر عام 2015، بعمر 19 عاماً و8 أشهر و9 أيام.

وبين صراع "الزعيم" و"الفرسان" على ذهب الأحد، والأرقام التي تنتظر من يقترب منها أو يحطمها، تبدو قمة أبوظبي موعداً جديداً مع التاريخ، حيث لا تقتصر المكافأة على كأس البطولة، بل تمتد إلى كتابة فصل جديد في سجل الأرقام القياسية للسوبر الإماراتي.