رفع فيليكس فانس، لاعب شباب الأهلي، راية التحدي قبل مواجهة العين في نهائي كأس سوبر إعمار، الأحد، مؤكداً جاهزية «الفرسان» للمنافسة على اللقب، ومشدداً على أن الانضمام إلى نادٍ بحجم شباب الأهلي يعني أن يكون التتويج بالبطولات هدفاً دائماً، وأن المباريات الكبرى تمثل فرصة لإثبات القدرات، وصناعة الإنجازات.

وأكد فانس أن المواجهات النهائية تفرض ضغوطاً إضافية، بسبب الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير، إلا أن اللاعب المحترف مطالب بالتعامل معها بإيجابية، وتحويلها إلى حافز لتقديم أفضل مستوياته، وقال: «المباريات الكبيرة دائماً ما تكون مصحوبة بضغوط أكبر، بسبب كثرة المتابعين، وأهمية الرهان، لكن لاعب كرة القدم يجب أن يستمتع بهذه اللحظات، ويتعامل معها باعتبارها دافعاً لتقديم الأفضل، لأن المباريات الكبرى تتطلب أن تكون في أفضل حالاتك».

وأضاف: «عندما تنضم إلى نادٍ بحجم شباب الأهلي فأنت تدرك أنك جئت للمنافسة على البطولات وحصد الألقاب، وأعتقد أن جميع اللاعبين في الفريق جاهزون لهذه المواجهة، واستعددنا جيداً من أجل خوض المباراة بكل قوة وتحقيق اللقب».

وأعرب اللاعب عن تطلعه إلى التتويج بأول ألقابه مع الفريق، والمساهمة في إضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي، مشيداً بالأجواء التي وجدها منذ انضمامه، والدعم الذي حظي به من الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وقال: «أتمنى أن تكون مباراة الغد فرصة للتتويج بأول لقب لي مع شباب الأهلي، ونسعى إلى إضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي، الذي يمتلك سجلاً مميزاً في هذه المسابقة».

وأوضح أن دوره لا يقتصر على أداء واجباته داخل الملعب، بل يمتد إلى مساعدة اللاعبين الأصغر سناً، ونقل خبراته إليهم، من خلال التوجيه والتواصل المستمر، مؤكداً سعادته بالمسؤولية القيادية، التي يؤديها داخل المجموعة، وأضاف: «أنا سعيد بالطريقة التي بدأت بها تجربتي مع الفريق، لكن كرة القدم في النهاية ترتبط بالنتائج، ولذلك فإن الأهم الآن هو أن نقدم جميعاً مباراة قوية أمام العين، وننافس بكل قوة من أجل الفوز بالكأس».

وشدد فانس على أن تكرار المواجهات بين شباب الأهلي والعين خلال فترة زمنية قصيرة لا يقلل من خصوصية نهائي السوبر، رغم المعرفة المتبادلة بين الفريقين بنقاط القوة والضعف، مؤكداً أن كل مباراة لها حساباتها وظروفها المختلفة، وقال: «علينا التعامل مع هذه المباراة بالطريقة نفسها، التي نتعامل بها مع أي مباراة أخرى، ومن الطبيعي أن تكون هناك خصوصية لمواجهة الفريق نفسه مرات عديدة خلال فترة قصيرة، وأعتقد أن الفريقين يعرفان جيداً نقاط القوة والضعف لدى كل منهما، لكن كل مباراة مختلفة عن الأخرى».

وأضاف أن خوض النهائي يمنح المواجهة بعداً إضافياً، لكنه لا يرى أن ذلك يفرض ضغوطاً أكبر أو أقل على اللاعبين، وقال: «نعرف جيداً قوة العين، وندرك أننا أمام فريقين كبيرين يتنافسان على لقب، وفي النهائيات يمكن أن يحدث أي شيء، ومفتاح الفوز يتمثل في التركيز على أداء شباب الأهلي وتطوير مستواه مقارنة بالمواجهات السابقة، ولذا يجب أن نركز على أنفسنا، ونسعى إلى تقديم مستوى أفضل من المباريات السابقة أمام العين، وأن نلعب مباراة متكاملة على جميع المستويات».