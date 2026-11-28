أكد حارس المرمى خالد عيسى، قائد العين، فخره بالطفرة الكبيرة والنقلة النوعية التي تشهدها كرة القدم الإماراتية، مشيداً بجهود رابطة المحترفين الإماراتية وشراكتها مع شركة «إعمار» في تنظيم كأس سوبر إعمار المقرر غداً الأحد، ويجمع العين مع شباب الأهلي، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس التطور المتسارع للمنظومة الاحترافية في الدولة.

وقال خالد عيسى: «نعيش نقلة نوعية وطفرة كبيرة في كرة القدم الإماراتية، ونشكر رابطة المحترفين على جهودها وما تقدمه خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما نفخر بشراكة شركة إعمار الوطنية في هذه البطولة، التي تحمل اسم كأس سوبر إعمار، لأنها تعكس التطور الذي تشهده كرة الإمارات».

وأضاف: «كرة القدم اليوم لم تعد محصورة في الجانب الرياضي فقط، بل أصبحت منظومة متكاملة، وكل عناصرها تكمل بعضها بعضاً للوصول إلى أعلى مستويات النجاح والتطور، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد».

واختتم قائد العين حديثه بالتأكيد على اعتزازه بوجوده ضمن هذه المسيرة، قائلاً: «أنا فخور بوجودي في هذه المحافل والإنجازات والتطورات التي تشهدها دولة الإمارات، وأسأل الله أن نكون جزءاً ولو بسيطاً من هذه المسيرة، وأن يكون المستقبل القريب أفضل وأفضل لكرة القدم الإماراتية».

وشدد خالد عيسى على أن التطور الإداري والتسويقي الذي تشهده كرة الإمارات يضع اللاعبين أمام مسؤولية استكمال هذا النجاح داخل الملعب، مشيداً بالشراكة بين رابطة المحترفين وشركة «إعمار»، وما تحمله من قيمة للبطولة ومكانة الكرة الإماراتية.

وقال: بكل أمانة، ما تقوم به رابطة المحترفين الإماراتية بالشراكة مع شركات وطنية وعالمية كبرى، مثل إعمار، يمثل جهداً إدارياً وتسويقياً كبيراً، ويعكس حرص الرابطة على تطوير كرة الإمارات خارج الملعب قبل داخله، ونحن كلاعبين تقع على عاتقنا مسؤولية استكمال هذا النجاح وترجمته إلى نتائج إيجابية داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف أن مواجهة شباب الأهلي تمثل قمة كروية بين فريقين يملكان التاريخ والطموح، وقال: «العين يسعى إلى الفوز بالبطولة، وشباب الأهلي يطمح إلى الهدف ذاته، وهدفنا أن نكمل الصورة التي عملت رابطة المحترفين وشركة إعمار على تقديمها طوال الأسبوع أو الأيام العشرة التي سبقت المباراة، وأن نترجم هذا العمل إلى صورة إيجابية خلال 90 دقيقة».

وتابع: «نعلم أن المباراة لن تحظى بمتابعة الجماهير الموجودة في الملعب فقط، بل ستتابعها جماهير كثيرة من خارج دولة الإمارات أيضاً، ولذلك من المهم أن نكون مثالاً يحتذى به، وأن نقدم المستوى الذي يعكس تطور كرة الإمارات، ونختتم هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة».

ووصف خالد عيسى، مدرب العين إيفيتش بأنه «القطعة الناقصة» التي كان يبحث عنها النادي منذ سنوات، مؤكداً أن الانضباط الذي رسخه منذ توليه المسؤولية شكل الأساس الحقيقي للنجاحات التي حققها «الزعيم»، ومكنه من تجاوز الظروف الصعبة وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

وقال: «بكل أمانة، أنا محظوظ لأنني تدربت تحت قيادة إيفيتش. وخلال مسيرتي الكروية عاصرت مدربين كثيرين، وكل واحد منهم يمتلك إيجابياته وسلبياته، كما أن جميع المدربين الذين أشرفوا على العين يملكون أسماء وتاريخاً وثقلاً تدريبياً كبيراً، لكننا وجدنا في إيفيتش القطعة الناقصة التي كنا نبحث عنها منذ سنوات».

وأضاف: «منذ البداية وضع المدرب أساساً قوياً بطريقة صحيحة، وعندما التزمنا به، لمسنا نتائجه مع مرور الأيام والمباريات، وحتى في أصعب المواجهات، وبغض النظر عن الغيابات والمعاناة التي واجهناها في بعض الفترات، كنا ننجح في تجاوزها، لأن الأساس الذي وضعه كان قوياً، وأهم عناصره الانضباط».

وأوضح قائد العين أن إيفيتش لا يحصر مفهوم الانضباط في التدريبات والمباريات، بل يبدأ به خارج الملعب، مشيراً إلى أن المدرب يؤمن بأن الالتزام في الحياة اليومية ينعكس بالضرورة على أداء اللاعب وعمله داخل الملعب، وتابع: «آمنا بفكرته واتبعنا نهجه، وما وصل إليه العين اليوم لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل متواصل والتزام بالأسس التي وضعها المدرب منذ يومه الأول».

وكشف قائد العين عن جانب مختلف من شخصية إيفيتش، موضحاً أن هدوءه الظاهر أمام وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة شخصيته داخل غرفة الملابس، وقال: «قد يبدو هادئاً أمامكم، لكنه داخل غرفة الملابس شخصية مختلفة تماماً، وبكل أمانة، في الفترة الأولى لم يكن بعض اللاعبين يتقبلون أسلوبه بسهولة، خصوصاً أنه كان يخوض تجربته الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الخليج، وجاء بعقلية أوروبية تختلف إلى حد كبير عن ثقافتنا».

وأضاف: «كنت متقبلاً لهذه العقلية، لكن بعض اللاعبين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و23 عاماً، كانوا يشعرون بالحساسية تجاه أسلوبه، وكان يستدعيني كل يومين أو ثلاثة أيام، وكنت أطلب منه التخفيف قليلاً على اللاعبين ومنحهم الوقت الكافي للتأقلم مع طريقته، حتى يعتادوا عليها، والحمد لله، نجح المدرب في التأقلم مع اللاعبين، وأصبحوا اليوم يحبون طريقة عمله وأسلوبه في التعامل معهم، وحتى عندما يغضب أو ينتقد أحد اللاعبين، فإن الجميع يتقبل ذلك، لأننا أصبحنا نعرف جيداً أنه يريد مصلحة الفريق، وأن كل ما يقوم به يصب في خدمة العين».