

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإماراتية، غداً الأحد، إلى استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين العين وشباب الأهلي، على لقب كأس سوبر إعمار، في قمة تجمع قطبي الكرة الإماراتية، وتعد بمنافسة قوية، عنوانها التتويج وتعزيز الأرقام القياسية.



تكتسب المواجهة أهمية مضاعفة، في ظل التاريخ الحافل للفريقين في البطولة، ورغبة كل منهما في إضافة لقب جديد إلى سجله، إذ يدخل شباب الأهلي المواجهة مدعوماً بأرقامه القياسية في عدد المشاركات والألقاب، فيما يطمح العين إلى استثمار تتويجه بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لإضافة كأس السوبر إلى خزائنه، وتأكيد حضوره على منصات التتويج.



7 ألقاب للفرسان

يدخل شباب الأهلي المواجهة مسجلاً رقماً قياسياً بوصوله إلى المشاركة الثانية عشرة في تاريخ كأس السوبر، كما ينفرد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولة، بعدما حصد اللقب 7 مرات، ليطمح إلى تعزيز رقمه القياسي، وإضافة كأس جديدة إلى خزائنه.



في المقابل، يخوض العين مشاركته الثامنة في البطولة، واضعاً نصب عينيه تحقيق اللقب الرابع، مستنداً إلى موسمه المميز الذي أنهاه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في محاولة لتأكيد تفوقه المحلي، ومواصلة حصد البطولات.



تفوق متبادل

تحمل المواجهة المرتقبة الرقم الرابع في تاريخ لقاءات الفريقين بكأس السوبر، بعدما تبادلا التفوق في المواجهات الثلاث السابقة، إذ حسم العين أول مواجهة بينهما عام 2009 بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.



ورد شباب الأهلي في المواجهة الثانية عام 2013، عندما فاز بركلات الترجيح 3-2، بعد التعادل السلبي، قبل أن يجدد تفوقه في اللقاء الثالث عام 2015، بالفوز بهدف دون مقابل، ليبحث العين عن تقليص الفارق في سجل المواجهات المباشرة، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة تفوقه في مواجهات السوبر.



موعد مع التاريخ

تحمل القمة المرتقبة كل مقومات الإثارة والندية، في ظل الطموحات المتباينة للفريقين، والتقارب في الرغبة في اعتلاء منصة التتويج، إلى جانب التاريخ التنافسي الطويل الذي يجمعهما في مختلف البطولات.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً، على استاد محمد بن زايد، وسط ترقب جماهيري لمواجهة قد تحمل رقماً قياسياً جديداً لشباب الأهلي، أو تمنح العين لقبه الرابع في البطولة، وتفتح صفحة جديدة في سجل الصراع التاريخي بين القطبين.