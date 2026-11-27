

يلتقي الوصل وضيفه الظفرة عند السادسة والربع، مساء السبت، على ملعب استاد زعبيل، لحساب الجولة السابعة المؤجلة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث.



ويخوض الوصل المباراة بمعنويات عالية، بعد تحقيقه 3 انتصارات خلال الأيام الماضية في 3 مسابقات مختلفة، بفوزه على النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحتا في الدوري، وتراكتور في البطولة الآسيوية، ما يمنحه دافعاً كبيراً لتحقيق فوز جديد، خاصة أن المواجهة تقام على ملعبه ووسط جماهيره.



ويمتلك الوصل 16 نقطة في رصيده بالمركز الخامس، ويمنحه الفوز فرصة اعتلاء الصدارة «مؤقتاً»، في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة التي تقام أواخر ديسمبر المقبل والتي يسبقها خوض 3 جولات في المنافسة.



وفي المقابل، يواجه الظفرة موقفاً صعباً في بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، وتأزم موقفه بعد أن تعرض للخسارة في الجولتين السابقتين أمام كلباء والعين، في حين يعود آخر فوز له إلى الجولة الخامسة على حساب يونايتد، ويستهدف «الفارس» العودة إلى الانتصارات عبر مهمته الصعبة أمام «الإمبراطور».