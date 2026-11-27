سلطت الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 الضوء على عدد من الأرقام والحقائق اللافتة، وسط احتدام المنافسة بين الفرق الـ32 لحجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16، وكان للكرة الإماراتية حضور بارز في أبرز محطات الجولة، من خلال مواجهتي العين وشباب الأهلي أمام الاستقلال الإيراني والقادسية السعودي، وذلك قبل مواجهة «الزعيم» و«الفرسان» مساء الأحد على كأس سوبر إعمار الإماراتي للمحترفين.

وبرزت مواجهة العين والاستقلال من خلال استمرار تألق جاسير أساني، لاعب الفريق الإيراني، الذي أسهم بصورة مباشرة في خمسة أهداف خلال الموسم الحالي، بواقع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين، بعدما صنع الهدف الافتتاحي لفريقه أمام العين، وتعادل هذه الحصيلة ثالث أفضل رقم للاعب مع الاستقلال خلال موسم واحد منذ عام 2013، فيما يتصدر القائمة ماميه تيام وكافيه رضائي بسبعة أهداف لكل منهما في موسمي 2018 و2017 على التوالي.

وفي المقابل، شهدت الجولة اختباراً صعباً لشباب الأهلي أمام القادسية الذي واصل عروضه الهجومية القوية، بعدما سجل خمسة أهداف للمباراة الثانية على التوالي، ليصبح ثالث فريق سعودي فقط يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة. ويعكس هذا الرقم القوة الهجومية للفريق بقيادة مدربه بريندان رودجرز، وقدرته على فرض حضوره في سباق التأهل.

وعلى صعيد بقية المواجهات، خطف الكولومبي برايان بيريا الأضواء بعدما قاد كونغ آن هانوي الفيتنامي للفوز 3-1 على فيسيل كوبي، مسجلاً هدفين، وموقفاً سلسلة انتصارات الفريق الياباني. كما سجل بيريا 10 محاولات على المرمى، وهو العدد الأكبر للاعب في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

وفي المقابل، تلقى الأهلي السعودي حامل اللقب خسارة بنتيجة 2-3 أمام الشمال، ليفشل في تحقيق الفوز خلال مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ عام 2021، بعدما تعادل سلبياً مع السد في الجولة الرابعة.

وسجل ريويا ياماشيتا، لاعب غامبا أوساكا، ست تمريرات حاسمة خلال الموسم الحالي، بعدما صنع هدفين أمام بورت، ليقترب من الرقم القياسي للاعب ياباني في موسم واحد منذ عام 2013، والمسجل باسم كينغو ناكامورا، الذي قدم سبع تمريرات حاسمة مع كاوازاكي فرونتال عام 2017.

وفي الإحصاءات الفردية، استعاد أوم وون سانغ، لاعب دايجون هانا سيتيزن، الكرة في الثلث الهجومي خمس مرات خلال مواجهة بكين إف سي، وهو الرقم الأعلى للاعب في مباراة واحدة هذا الموسم، ولا يتفوق عليه منذ عام 2013 سوى يوشينوري موتو، الذي استعاد الكرة ست مرات أمام أولسان إتش دي في أكتوبر 2024.

أما الهلال السعودي، فاكتفى بـ12 محاولة على المرمى أمام نيفتشي، مقابل 16 للفريق الأوزبكي، في ثاني مرة خلال ثلاث مباريات بمرحلة الدوري يسجل فيها محاولات أقل من منافسه، بعدما حدث الأمر ذاته أمام الشمال في الجولة الثالثة، عندما اكتفى بسبع محاولات مقابل 13 لمنافسه.

وفي كوريا الجنوبية، عمقت خسارة بوهانغ ستيلرز أمام كيوتو سانغا بهدف دون رد معاناة الفريق، بعدما امتدت سلسلة مبارياته دون فوز إلى سبع مباريات، بواقع تعادل واحد وست خسارات، وهي الأطول في تاريخ مشاركاته بالبطولة، كما أخفق الفريق في التسجيل خلال ثلاث مباريات هذا الموسم، متساوياً مع السد القطري في هذا الرقم.