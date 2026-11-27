

لم ترتقِ نتائج النصر في الموسم الكروي الحالي إلى مستوى طموحات جماهيره، وجاءت الهزائم الثلاث الأخيرة أمام بني ياس 1-2 في دوري أدنوك للمحترفين، والوصل 0-2 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقطر القطري 0-2 في دوري أبطال الخليج، فضلاً عن الخروج المبكر من كأس رئيس الدولة على يد بني ياس، لتعيد إلى الواجهة أزمات «العميد» التي غالباً ما تتزامن مع شهري أكتوبر ونوفمبر.



وتكشف قراءة في مسيرة النصر خلال العقد الأخير عن تكرار سيناريو التعثر في هذه الفترة من الموسم، إذ شكل الخريف في مناسبات عدة منعطفاً في مسيرة الفريق، بين تراجع النتائج وتصاعد الضغوط الجماهيرية واتخاذ قرارات بتغيير الأجهزة الفنية.

وبدأت سلسلة التغييرات الفنية في أكتوبر 2016، عندما أقال النصر مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش، الذي قاده إلى ثلاثة ألقاب محلية وخليجية، بعدما تكبد الفريق أربع هزائم في خمس مباريات بالدوري، واستعان بالروماني دان بيتريسكو.

ولم ينجح الرهان على الإيطالي تشيزاري برانديلي، مدرب منتخب إيطاليا السابق، في الموسم التالي، إذ أقيل في يناير 2018، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل تعادلين وخمس هزائم في الدوري، وتزامن رحيله مع خروج النصر من كأس رئيس الدولة أمام دبا الفجيرة.

وعاد يوفانوفيتش إلى قيادة الفريق، لكنه لم يصمد حتى نهاية الدور الأول من موسم 2018-2019، إذ أقيل في الثاني من ديسمبر، عقب الخسارة أمام شباب الأهلي بهدف دون رد في 30 نوفمبر، بعدما تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة من 11 مباراة، محتلاً المركز العاشر.



نوفمبر شهر الإقالات

وتجددت الأزمة في بداية موسم 2019-2020، عندما استغنى النصر عن البرازيلي كايو زاناردي عقب جولتين فقط من الدوري، وتعاقد في 14 أكتوبر مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، الذي قاد الفريق إلى إحراز كأس الخليج العربي، قبل إقالته في فبراير 2021.



ولم يكن الأرجنتيني رامون دياز أكثر حظاً من سابقيه، إذ انتهت تجربته في فبراير 2022، قبل أن يستهل النصر الموسم التالي بقيادة الألماني ثورستن فينك.

ورحل فينك في الخامس من نوفمبر 2022، بعدما اكتفى الفريق بست نقاط من تسع مباريات وتراجع إلى المركز الثاني عشر، إثر خسارته أمام الجزيرة بهدفين دون رد، ليحل الكرواتي غوران توميتش بدلاً منه.



وبعد عام ويوم واحد، تكرر السيناريو مع الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي أقيل في السادس من نوفمبر 2023، عقب الخسارة أمام البطائح بهدفين دون رد على استاد آل مكتوم، بعدما تكبد الفريق أربع هزائم في سبع مباريات بالدوري، واكتفى بسبع نقاط.



واستعان النصر بالهولندي ألفريد شرودر في أواخر نوفمبر، فنجح في تحسين نتائج الفريق وقيادته إلى نهائي كأس رئيس الدولة، قبل أن يواصل مهامه طوال الموسم التالي، منهياً سلسلة من ثمانية مواسم متتالية شهدت تغيير المدرب أثناء الموسم.



أزمات تتجاوز المدربين

ورغم تعدد المدارس التدريبية التي تعاقبت على قيادة النصر، من الإيطالية والألمانية إلى الصربية والكرواتية والأرجنتينية، فإن تكرار الأزمات في فترات متقاربة من الموسم يطرح تساؤلات تتجاوز مسؤولية الأجهزة الفنية، لتشمل خيارات التعاقدات الصيفية، وتوازن التشكيلة، والإعداد للموسم، ومدى انسجام اللاعبين مع الأسلوب الفني المعتمد.



وإذا كان تغيير المدرب قد أفضى في بعض المناسبات إلى تحسن النتائج وتحقيق ألقاب، فإنه لم ينجح في إعادة النصر إلى المنافسة المستدامة على لقب الدوري، الغائب عن خزائنه منذ موسم 1985-1986.



ويجد النصر نفسه اليوم، بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أمام تحدي استعادة توازنه قبل اتساع الفجوة بينه وبين فرق المقدمة، وتفادي تكرار سيناريو المواسم السابقة.



وبعد عقد من التجارب الفنية المتباينة، يبقى السؤال: هل تكمن مشكلة النصر في اختيارات المدربين أم في منظومة بناء الفريق التي تعيد إنتاج الأزمات ذاتها؟