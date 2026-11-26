كشفت تقارير أن الأداء غير المألوف والتصرفات الغريبة للحكم السوري، حنا حطاب، خلال إدارته مباراة الجزيرة الإماراتي وغول غوهر الإيراني، التي أقيمت، أمس الأربعاء، في دوري أبطال آسيا 2، يعود إلى تعرضه لوعكة صحية، استدعت استبداله بين الشوطين.

وقال مصدر لوكالة «فرانس برس»، إن الحكم واجه حالة صحية، استوجبت عملية تبديله، وخضع للعلاج تحت إشراف أطباء نادي الجزيرة، الذين أوصوا بعدم إكماله المباراة فحصل التغيير.

وبدأت فصول الواقعة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، عندما ارتكب لاعب الجزيرة الأنغولي ميلسون مخالفة بحق لاعب غول غوهر علي أصغر عاشوري في منتصف الملعب، قبل أن يشهر حطاب البطاقة الصفراء في وجه حارس مرمى الفريق الإماراتي، التركي أرسين ديستان أوغلو، رغم عدم تدخله في المخالفة.

وأثار القرار استغراب لاعبي الفريقين، واعتراضات الجهاز الفني للجزيرة، وتوقف اللعب دقائق عدة وسط حالة من الارتباك، قبل استئناف المباراة.

وعقب إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول أظهرت كاميرات النقل التلفزيوني مدرب غول غوهر، مهدي رحمتي، وهو يتحدث إلى أعضاء جهازه الفني بشأن تصرفات الحكم، ونسبت إليه وسائل إعلام إيرانية قوله، إن الحكم كان مخموراً دون تأكيد صحة هذه الاتهامات.

وكشف مدير فريق غول غوهر، حيدر أفسري، بين الشوطين، أن الفريق الإيراني أبلغ مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتراضه على حالة الحكم، وهدد بعدم العودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة.

وتولى الحكم الرابع السوري عمار أبو علو إدارة الشوط الثاني من المباراة، التي احتضنها ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 40، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، فيما واصل حطاب أداءه بصفته حكماً رابعاً خلال الشوط الثاني.

وظهر حطاب بجوار أرض الملعب وهو يرفع اللوحة الإلكترونية للإعلان عن تبديلات الفريقين بشكل طبيعي.

ونفى الحكم الرابع عمار أبو علو تعاطي حطاب أي مشروبات كحولية، بل بدا عليه الإرهاق، وتعرض لهبوط حاد في الضغط، ليدحض رواية أفراد من الجهاز الفني لفريق غول غوهر زعموا بأن الحكم كان قد تناول الكحول، ولم يكن في حالة تسمح له بإدارة المباراة.

من جهته أعلن الحكم حنا حطاب أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التشهير الذي تعرض له.

وكتب منشوراً على صفحته على موقع «فيسبوك»: «سأنتظر التواصل الرسمي، والموقف الرسمي من الاتحاد السوري كما سأتواصل مع الأشخاص والجهات المسؤولة عني محلياً وخارجياً، قبل إصدار بيان رسمي، أوضح فيه جميع التفاصيل والحقائق المتعلقة بما حدث في مباراة تمثيلي لاتحادي وبلدي بدوري أبطال آسيا 2، أمس، بكل شفافية ووضوح».

وأضاف: «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين يديك، فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير بهم».

من جهة ثانية أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم دعمه ووقوفه إلى جانب الحكم حنا حطاب، مشيراً في بيان رسمي نشره على حسابه على «فيسبوك» أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السوري تؤكد وقوفها التام إلى جانب الحكم في الواقعة التي تعرّض لها، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية،.

ونفى الاتحاد السوري لكرة القدم جملة وتفصيلاً ما تم تداوله بشأن الحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما شددت اللجنة على دعمها الكامل له، وحرصها على متابعة الموضوع بكل تفاصيله وملابساته.