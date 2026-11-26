أبدى بيركليس شاموسكا، مدرب الوحدة، سعادته بقيادة فريقه إلى التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الكويت الكويتي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

ولم يكتف الوحدة بحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بل ضمن أيضاً إنهاء دور المجموعات في الصدارة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى انتصاره الرابع في البطولة، وعن ذلك قال شاموسكا: «نحن سعداء بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا الثاني، وهدفنا هو تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، وسنقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق هذا الهدف».

وجاء انتصار الوحدة بعد مواجهة صعبة، تقدم خلالها أصحاب الأرض بهدف إبراهيم كامل في الدقيقة 59، إلا أن «العنابي» أظهر شخصية قوية ورد سريعاً، بعدما أدرك فاكوندو كروسبزكي التعادل في الدقيقة 63، قبل أن ينجح عبدالله حمد في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 82، ليحسم النقاط الثلاث ويؤكد تفوق فريقه.

وأوضح المدرب أن المباراة لم تكن سهلة، وقال: «كنا نعلم أن الكويت فريق قوي في الجانب الهجومي، وخاصة في الكرات العرضية والكرات الثابتة، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول، ولم يكن ينقصنا سوى الفاعلية الهجومية، لكننا تحسّنا في هذا الجانب خلال الشوط الثاني».

وفي الوقت الذي حسم فيه الوحدة المركز الأول، ستشهد الجولة السادسة والأخيرة صراعاً على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16، بين الكويت الكويتي وباختاكور الأوزبكي والخالدية البحريني، في ظل استمرار المنافسة بين الفرق الثلاثة على مرافقة ممثل الكرة الإماراتية إلى الأدوار الإقصائية.