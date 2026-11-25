تلقى النصر خسارة أمام مضيفه قطر القطري بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على استاد سحيم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027.

وسجل فايز سليماني الهدف الأول لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يعزز آرون غونارسون تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليحصد الفريق القطري ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله ماريوس للنصر في الدقيقة 86، بداعي التسلل، ورغم الخسارة، حافظ النصر على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، لكنه بات مهدداً بفقدان موقعه، بعدما قلص الرفاع البحريني الفارق إلى نقطتين، بوصوله إلى 7 نقاط، إثر فوزه الكبير على الزوراء العراقي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة ذاتها.

ورفع قطر رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم من المركز الرابع إلى الثالث، فيما تراجع الزوراء من المركز الثالث إلى الرابع والأخير برصيد نقطتين، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة قبل الجولتين الأخيرتين.

وتأجل حسم بطاقتي التأهل إلى الجولتين الخامسة والسادسة، حيث يحل النصر ضيفاً على الرفاع، ويواجه قطر مضيفه الزوراء يوم 9 ديسمبر المقبل، في مواجهتين تحملان أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة.

وتختتم مباريات المجموعة يوم 16 فبراير 2027، عندما يستضيف النصر فريق الزوراء، ويلتقي قطر مع الرفاع، لتحديد المتأهلين إلى الدور التالي.

وكان النصر قد تغلب على ضيفه الرفاع في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى مضيفه الزوراء في الجولة الثانية بهدف دون مقابل، وعلى ضيفه قطر 4-1 في الجولة الثالثة بدبي، قبل أن يخسر الجولة الرابعة.