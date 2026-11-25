عزز الجزيرة الإماراتي صدارته للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2، في مباراة شهدت تغيير حكم الساحة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه غول غوهار الإيراني بهدف دون رد، بتوقيع البرازيلي تاليسكا، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 13 نقطة، في الصدارة، بعدما كان قد ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، ليحصد الفريق انتصاره الرابع في دور المجموعات، فيما تجمد رصيد الفريق الإيراني عند نقطتين.

وفرض أصحاب الأرض أفضلية نسبية خلال الشوط الأول، مستفيدين من التحركات الهجومية للثلاثي تاليسكا وميلسون وعبدالله رمضان، مع تبادل الفريقين المحاولات أمام المرميين.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 40 بعدما استغل تاليسكا خطأ دفاعياً، وانتزع الكرة من أحد مدافعي الفريق الإيراني، قبل أن يسددها بقدمه في زاوية صعبة، عجز حارس غول غوهار عن التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، طرأ تغيير اضطراري على طاقم التحكيم، بعدما غادر حكم الساحة حنا حطاب أرض الملعب لسبب لم يُعلن عنه، ليتولى الحكم الرابع عمار أبو علو إدارة المباراة.

وواصل الجزيرة ضغطه الهجومي بحثاً عن تعزيز تقدمه، وسدد تاليسكا كرة مرت بجوار المرمى، فيما أهدر ميلسون فرصة أخرى بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الدفاع الإيراني ويبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة من الفريقين، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحصد الجزيرة ثلاث نقاط جديدة ويواصل انفراده بصدارة المجموعة.

ويختتم الجزيرة مشواره في دور المجموعات بمواجهة مضيفه أركاداغ التركماني، في الجولة السادسة.