تأهل الوحدة الإماراتي إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بتغلبه على مضيفه الكويت الكويتي 2-1، اليوم الأربعاء، على استاد جابر الدولي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

افتتح الكويت التسجيل بهدف إبراهيم كميل في الدقيقة 59، وتعادل للوحدة فاكوندو في الدقيقة 63، وأضاف زميله عبدالله حمد هدف الفوز في الدقيقة 82، ليحسم الوحدة أولى بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور التالي، بوصوله إلى 12 نقطة وحسمه لصدارة جدول ترتيب المجموعة، مقابل 7 نقاط لناساف الأوزبكي في المركز الثاني، و6 نقاط للكويت في المركز الثالث، و4 نقاط للخالدية البحريني في المركز الرابع والأخير.

وبدأ الوحدة المباراة بمحاولة مبكرة من عمر خريبين، قبل أن يسدد آدم غنيدزدا كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 7، وأهدر سام مارك فرصة في الدقيقة 14 بتسديدة مرت بجوار القائم، أعقبها خريبين بمحاولة أخرى من داخل المنطقة تصدى لها الدفاع، فيما رد الكويت بتسديدة لعبدالله القرضاعي أبعدها الدفاع، وأخرى لمحمد دحام مرت بجوار المرمى في الدقيقتين 16 و17.

وشهدت الدقيقة 22 أخطر محاولات الفريق الكويتي، عندما أطلق المهدي برحمة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، نجح حارس الوحدة إنسفران في التصدي لها ببراعة، وتبادل الفريقان المحاولات، ولكن غابت الفرص الخطيرة خلال الدقائق الأخيرة، باستثناء رأسية عمر غونزاليس لاعب الكويت في الدقيقة 44، والتي علت المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وانطلق الشوط الثاني بمحاولات متبادلة، قبل أن يفتتح إبراهيم كميل التسجيل للكويت في الدقيقة 59، بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الوحدة، ولم يتأخر رد «العنابي»، إذ أدرك فاكوندو كروسبزكي التعادل في الدقيقة 63، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من داخل المنطقة إلى الزاوية العليا اليمنى، مستفيداً من عرضية زميله سام مارك.

وواصل الوحدة ضغطه بحثاً عن هدف التقدم، وكاد آدم غنيدزدا أن يضيف هدفاً بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 61، تصدى لها حارس الكويت خالد الرشيدي، كما أبعد الأخير محاولة أخرى لكروسبزكي في الدقيقة 67، قبل أن ينجح عبدالله حمد في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 82، مستفيداً من هجمة مرتدة سريعة قادها أرناو براداس، أنهاها بتسديدة يسارية من وسط منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى السفلية، ليحسم الوحدة نقاط المباراة كاملة، وبطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى الدور ثمن النهائي.