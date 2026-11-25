

فتحت الخسارة الثقيلة لشباب الأهلي أمام ضيفه القادسية السعودي 1-5، في استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، باب الانتقادات الجماهيرية للمدرب أندريه جاردين، مع تصاعد الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي لإنهاء مهمته.



ولم تقتصر ردود الفعل على الاستياء من النتيجة، بل امتدت إلى التشكيك في قدرة الجهاز الفني على معالجة الأخطاء، وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الخسارة، التي كشفت عن مشكلات دفاعية وفنية، استغلها المنافس بفاعلية كبيرة.



من جانبه تجنب جاردين، تقديم تفسيرات تفصيلية للخسارة، مفضلاً تأجيل تقييم ما حدث إلى اجتماع داخلي مع اللاعبين، بهدف تشخيص الأخطاء والبحث عن حلول تمنع تكرار المشهد، معتبراً أن البداية القوية للقادسية وضعت فريقه في موقف بالغ الصعوبة.



وبرر الهزيمة، وهي الثانية لشباب الأهلي في البطولة بقوله: «الأهداف السريعة التي سجلها المنافس جعلت المباراة معقدة للغاية، وهناك العديد من الأمور، والحديث عن أسباب الخسارة الآن لن يكون مقنعاً، وسيكون التحليل داخلياً، وسنجتمع مع اللاعبين، ونحدد جميع المشكلات، ونضع الحلول اللازمة من أجل عدم تكرارها».



ولفت مدرب شباب الأهلي إلى أن فريقه امتلك ثلاث فرص خلال الشوط الأول، لكنه لم يستثمرها بالشكل المطلوب، لتتسع الفجوة أمام القادسية، الذي أحسن استغلال الفرص، وفرض إيقاعه على المواجهة.



وفي المقابل أبدى بريندان رودجرز، مدرب القادسية، سعادته بالمردود الذي قدمه لاعبوه، مؤكداً أن الفوز الكبير جاء نتيجة التركيز والالتزام بالتوازن بين الدفاع والهجوم، وقال: «قدمنا أداء عالياً أمام منافس قوي على ملعبه، ولعبنا بقوة وكان التركيز واضحاً، وكنت متعطشاً للفوز، الذي تحقق نتيجة العمل الذي قمنا به لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وفريقي واصل نتائجه الهجومية اللافتة، بعدما كرر انتصاره بخماسية، عقب فوزه على الغرافة بالنتيجة ذاتها في الجولة السابقة».



وبدوره قلل تيجاني، صاحب هدفين القادسية، والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، من التركيز على إنجازه الشخصي، مشيداً بالمستوى الذي قدمه زميله مصعب الجوير، ومؤكداً أن التنافس الإيجابي بين اللاعبين يمثل أحد أسرار قوة الفريق، وقال: «رغم حصولي على جائزة أفضل لاعب فإن مصعب الجوير قدم أداء عالياً، ودائماً ما نتنافس مع بعضنا بعضاً داخل الملعب، وهذا سر تفوقنا».



يذكر أن شباب الأهلي لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات، وكان على حساب عجمان بنتيجة 3-1 في دوري أدنوك للمحترفين، والذي شهد أيضاً خسارته من الشارقة 0-2، بينما تعادل مع كلباء 1-1 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسر آخر مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الهلال والقادسية السعوديين 0-2 و1-5 بالترتيب.