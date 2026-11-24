

تعثر شباب الأهلي بخسارة ثقيلة أمام ضيفه القادسية السعودي 1-5، على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتجمد رصيد «الفرسان» عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب جدول دوري منطقة الغرب.



وفي المقابل، استثمر القادسية انتصاره ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويقفز من المركز الخامس إلى الثاني، معززاً موقعه بين فرق المقدمة، فيما بات شباب الأهلي مطالباً بالتعويض في الجولات المقبلة لاستعادة موقعه في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة.



وأحرز هدف شباب الأهلي، ماتيوس ليما في الدقيقة 71، فيما سجل أهداف القادسية، جوليان كوينونيس هدفين في الدقيقتين 3 و13، وتيجاني ريينديرس هدفين في الدقيقة 61 و77، وعبدالله السالم في الدقيقة 86.



وبدأت الإثارة سريعاً بعدما افتتح كوينونيس التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا لمرمى شباب الأهلي، بعد تمريرة من مصعب الجوير، ليمنح القادسية أفضلية مبكرة في الدقيقة 3.



وشهدت الدقيقة 9، إلغاء هدف آخر للقادسية سجله مامادو سانغاري بداعي التسلل، وأكدت تقنية الفيديو قرار الحكم، قبل أن يعزز كوينونيس تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 13، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة، أنهاها بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى، إثر تمريرة من تيجاني ريندرز.



وحاول شباب الأهلي العودة إلى أجواء المباراة، وكثف محاولاته الهجومية، وسنحت له عدة فرص، أبرزها تسديدة غويلهرم بالا التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 31، ورأسية سردار أزمون التي تصدى لها الحارس في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون مقابل.



واصل شباب الأهلي محاولاته للعودة إلى المباراة في الشوط الثاني، إلا أن القادسية واصل تفوقه ونجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 61، عن طريق تيجاني ريندرز بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى، مستفيداً من تمريرة مصعب الجوير.



ونجح شباب الأهلي في تقليص الفارق بالدقيقة 71، عندما سجل ماتيوس ليما الهدف الأول، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس القادسية إثر تسديدة لسعيد عزت الله، وأسكنها الشباك من مسافة قريبة.



ولكن القادسية لم يمنح منافسه فرصة لالتقاط الأنفاس، وعاد ريندرز ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 77، مسجلاً الهدف الرابع لفريقه والثاني له شخصياً، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من مصعب الجوير.



وعلى الرغم من محاولات شباب الأهلي لتقليص الفارق، والتي شهدت تسديدات متتالية من جاهنواه ماركيلو في الدقيقتين 76 و82، وسعيد عزت الله في الدقيقة 83، واصل الفريق السعودي استغلال المساحات، ليضيف الهدف الخامس في الدقيقة 88 عن طريق عبد الله السالم، الذي استقبل تمريرة بينية من مصعب الجوير، وسدد بقدمه اليمنى من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى منتصف المرمى.



وشهدت الدقائق الأخيرة استمرار محاولات شباب الأهلي، لكنها لم تسفر عن تغيير النتيجة بعدما قدم أسوأ عروضها الآسيوية في النسخة الحالية من البطولة، ليخرج القادسية فائزاً بنتيجة 5-1، بعدما فرض أفضليته الهجومية وحسم المواجهة ونقاطها كاملة.