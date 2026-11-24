خسر عجمان أمام ضيفه الاتفاق السعودي 1-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية، عقب مواجهة قوية ومثيرة اتسمت بالأداء الهجومي، وشهدت إهدار عدة فرص لصاحب الأرض الذي تفوق في الأداء وخسر النتيجة.

وسجل ثنائية الاتفاق، سلطان هارون في الدقائق «3، 53»، وأحرز لـ«البرتقالي» فيكتور هنريكي «ق 24»، بالنتيجة رفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة «مؤقتاً»، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الثالث بعد أن تعرض للخسارة الثانية على التوالي أمام ذات الفريق.

جاءت بداية المباراة هجومية من الطرفين، ونجح خلالها الاتفاق في افتتاح التسجيل مبكراً بواسطة سلطان هارون، الذي استثمر هجمة منظمة في الدقيقة الثالثة، ليمنح فريقه التقدم ويشعل حماس عجمان الذي فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، وقاد عدداً من المحاولات الهجومية حتى تمكن فيكتور هنريكي من إدراك التعادل في الدقيقة 24.

وتواصلت المواجهة بإيقاع سريع وهجوم متبادل، قبل أن يعود الاتفاق في الشوط الثاني ويتقدم مجدداً بهدف حمل توقيع سلطان هارون في الدقيقة 53، وتحرك عجمان بقوة بعد الهدف وعانده الحظ في أكثر من فرصة أبرزها تسديدة فيكتور هنريكي التي ارتدت من القائم، وسط تراجع الاتفاق للمنطقة الدفاعية وافضلية تامة لعجمان دون أن ينجح في تعديل النتيجة.