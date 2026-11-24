أكد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الوحدة، أن مواجهة فريق الكويت، المقررة الأربعاء على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2، تمثل محطة مهمة وصعبة لفريقه، مشيراً إلى أن الفوز أو التعادل سيضمنان تأهل «العنابي» رسمياً إلى دور الـ16.

وقال شاموسكا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن جميع فرق المجموعة الأولى تمتلك إمكانات قوية، وإن خسارة الوحدة أمام الخالدية البحريني، فتحت باب المنافسة على بطاقتي التأهل أمام أكثر من فريق، بعدما أصبحت الحسابات أكثر تعقيداً.

وشدد شاموسكا، على رغبة فريقه في العودة بنتيجة إيجابية من الكويت، وحسم بطاقة العبور دون الدخول في حسابات الجولة الأخيرة، مؤكداً أهمية التركيز وتقديم الأداء المطلوب لتحقيق الهدف، ووجه رسالة إلى جماهير الوحدة والجماهير الإماراتية، مؤكداً أن الفريق يبذل أقصى جهوده في كل مباراة، من أجل تقديم كرة قدم ممتعة وتحقيق النتائج التي تسعد جماهيره وكل من يتابعه.

من جانبه، أكد لاعب الوحدة، إبراهيما ديارا، صعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن فريقه سبق أن التقى الكويت ويدرك جيداً قدراته، لكنه شدد على أن اللعب خارج الأرض لن يشكل عائقاً أمام طموحات «العنابي». وأضاف أن لاعبي الوحدة عازمون على الحفاظ على تركيزهم طوال المباراة، وتقديم المستوى الذي يقودهم إلى تحقيق النتيجة المطلوبة وضمان التأهل إلى الدور المقبل.