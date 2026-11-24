يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم المراجعة السنوية لقانون كرة القدم «فيفا 2027»، يومي 18 و19 فبراير المقبل، التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمشاركة ممثلي الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية وروابط الأندية المحترفة واللاعبين ووكلاء كرة القدم.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «إن استضافتنا لهذا الحدث يجسد ثقة الأسرة الدولية لكرة القدم بالإمكانات المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تأتي امتداداً لمسيرة حافلة من الاستضافات الكروية الناجحة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية. ويولي الاتحاد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان هذه الفعاليات أهمية كبرى، لما توفره من منصات للتواصل المباشر مع صناع القرار والخبراء، وتبادل الرؤى والتجارب التي تصب في تطوير اللعبة بمختلف جوانبها».

وأضاف الأمين العام للاتحاد: «نثق بأن الحدث سيستقطب متابعة واسعة من المهتمين بكرة القدم حول العالم، نظراً لأن الملفات القانونية التي سيطرحها الاتحاد الدولي خلاله ترسم ملامح مستقبل اللعبة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها. ونحرص على توفير كل ما يلزم لخروج هذه النسخة بالصورة التي تليق بأهميتها».

وتُعد المراجعة السنوية لقانون كرة القدم منصة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ عام 2019، بهدف استعراض أبرز المستجدات القانونية والتنظيمية التي تشهدها اللعبة، ومناقشة القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية التابعة لفيفا، إلى جانب القضايا البارزة المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي «CAS» وغيرها من الهيئات القضائية والتحكيمية ذات الصلة.

وتتناول نسخة عام 2027 عدداً من الموضوعات القانونية المهمة، من بينها آخر المستجدات المتعلقة بلائحة فيفا لوكلاء كرة القدم، وغرفة المقاصة التابعة لفيفا، ولائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم «RSTP»، والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، فضلاً عن أبرز اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي.

وتتضمن الفعالية عروضاً وجلسات نقاشية يقدمها خبراء ومتخصصون من مؤسسات كرة القدم والأندية ومكاتب المحاماة والمنظمات الدولية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أحدث التطورات القانونية التي تؤثر في منظومة كرة القدم العالمية.

وتأتي استضافة اتحاد الإمارات لكرة القدم لهذا الحدث في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الكروية الدولية والقارية، ودعم تبادل المعرفة والخبرات القانونية، بما يسهم في مواكبة التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها كرة القدم على المستوى العالمي.