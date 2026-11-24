يحلّ النصر ضيفاً على قطر القطري، غداً الأربعاء، على استاد سحيم بن حمد في الدوحة، عند التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج لكرة القدم، ساعياً إلى تحقيق فوزه الرابع توالياً وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي قبل جولتين من ختام دور المجموعات.



ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما تغلب على الرفاع البحريني 3-0 والزوراء العراقي 1-0 وقطر 4-1، متقدماً على الرفاع الثاني (4 نقاط) والزوراء الثالث (نقطتان) وقطر الرابع (نقطة واحدة).



ويضمن النصر تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي في حال فوزه على مضيفه القطري.

ويقود المباراة طاقم تحكيم برئاسة العماني سعيد المزيني، يعاونه مواطنه حمد الغافري واليمني ياسر الدروبي، فيما يتولى اليمني محمد با صالح مهمة الحكم الرابع، والسعودي سلطان الحربي مهمة حكم الفيديو المساعد، بمعاونة الكويتي علي عوض.



وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة 12 فريقاً موزعة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق تتنافس بنظام الدوري ذهاباً وإياباً.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب.