

تقرر نقل مباراة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي، المقررة في الساعة الثامنة من مساء غداً الأربعاء بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2، من ملعب الصليبخات إلى استاد جابر الدولي، بسبب أعمال الصيانة الجارية في الملعب، استعداداً لاستضافة منافسات كأس السوبر السعودي.



وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للوحدة، الذي يسعى إلى حسم تأهله إلى دور الـ16، بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط، بعد خسارته أمام الخالدية البحريني 1-2 في الجولة الرابعة، ويحتاج «العنابي» إلى الفوز لضمان العبور رسمياً إلى الدور التالي، دون انتظار نتائج المنافسين.



في المقابل، يدخل الكويت المواجهة بشعار التعويض، بعدما خسر أمام ناساف الأوزبكي 2-3، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويصبح مطالباً بالفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.



في المباراة الثانية للمجموعة، يلتقي ناساف مع الخالدية في مواجهة لا تقل أهمية، إذ يتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويطمح كلاهما إلى تحقيق الفوز وإنعاش حظوظه في التأهل، ما يجعل صراع المجموعة مفتوحاً على جميع الاحتمالات.