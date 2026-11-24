يستضيف فريق الجزيرة نظيره غل غهر سيرجان الإيراني على إستاد محمد بن زايد، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2، حيث يدخل ممثل الإمارات الذي يحتل القمة برصيد عشر نقاط هذه المواجهة متطلعاً إلى متابعة مرحلة النتائج المتميزة وتعزيز صدارته للمجموعة، في حين يأمل الفريق الضيف، الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطتين، في مفاجأة الجزيرة وتحقيق فوزه الأول في البطولة.

واختتم «فخر أبوظبي» تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، الذي أخضع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة ركز خلالها على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت في الأداء خلال المباراة الأخيرة بدوري المحترفين أمام خورفكان، كما اطمأن مع بقية أعضاء الجهاز الفني والطبي على الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبين قبل وضع اللمسات النهائية على خطة اللعب والتشكيلة الأساسية، معولاً في ذلك على كوكبة من العناصر البارزة يتقدمها مالكوم، وفينيسيوس ميلو، ومامادو كوليبالي، وأصلاني.

في المقابل، يسعى الفريق الإيراني إلى تصحيح مساره والتمسك بحظوظه في التأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة القارية، رغم صعوبة موقفه الحسابي، وأجرى الفريق الضيف تدريبه الرئيس على ملعب المباراة وفقاً للوائح البطولة، ويعتمد على مزيج من عناصر الخبرة والشباب في تشكيلته، وفي مقدمتهم مجتبى فخريان، وعلي رضا علي زاده، وسيامك نعمتي.