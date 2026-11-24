يخوض منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية اختباراً صعباً أمام نظيره الياباني، الأربعاء، على ملعب بان نام خيم الشاطئي في مدينة فانغ نغا التايلاندية، ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2026، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بعدما بلغ "الأبيض" هذا الدور بصعوبة، معتمداً على فوزه الوحيد في دور المجموعات على أوزبكستان 3-1.

يدخل المنتخب الإماراتي المواجهة بطموح تجاوز عقبة المنتخب الياباني، المتوج باللقب القاري ثلاث مرات، واستعادة ذكريات إنجازيه التاريخيين عندما اعتلى منصة التتويج عامي 2007 و2008، رغم صعوبة المهمة أمام منافس أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة، وقدم مستويات هجومية قوية.

وحجز "الأبيض" مقعده بين الثمانية الكبار باعتباره أحد أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث في المجموعات الثلاث، بعدما جمع 3 نقاط في المجموعة الثالثة، إثر خسارته أمام السعودية بركلات الترجيح 5-6، وفوزه على أوزبكستان 3-1، قبل أن يتعرض لخسارة ثقيلة أمام عُمان 1-6 في الجولة الأخيرة.

وتفرض طبيعة الأدوار الإقصائية على المنتخب الإماراتي التعامل مع المواجهة بتركيز مختلف، خصوصاً أن أي تعثر يعني نهاية المشوار القاري، وهو ما يدركه لاعبو المنتخب، الذين يتطلعون إلى استثمار الفرصة ومواصلة المنافسة على اللقب، رغم التحديات التي تنتظرهم.

وأكد أحمد بشر، مهاجم المنتخب الإماراتي وصاحب الهدف الوحيد في مواجهة عُمان، أهمية الاستفادة من تجربة الأدوار الإقصائية، خصوصاً بالنسبة إلى اللاعبين الشباب الذين يخوضون هذه المرحلة من البطولة، مشيراً إلى أن مواجهة اليابان تمثل فرصة لاكتساب الخبرة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى التطوير.

وقال بشر: جميع اللاعبين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه التجربة، والوقوف على ما يجب تحسينه، وفهم المتطلبات التي تساعدهم على تقديم أداء أفضل وتحقيق الفوز، مشدداً على أن طبيعة المنافسة في الأدوار الإقصائية تختلف تماماً عن دور المجموعات، وأضاف أن المباريات المقبلة لا تمنح الفرق فرصة ثانية للتعويض، بعدما تصبح الخسارة مرادفة لمغادرة البطولة، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط طوال المباراة.

في المقابل، يدخل المنتخب الياباني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، إثر تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، بدأها بالفوز على البحرين 8-3، ثم العراق 8-4، قبل تجاوز تايلاند 5-3، ويعتمد المنتخب الياباني على خبرته القارية الكبيرة، بعدما توج باللقب ثلاث مرات، كما يمتلك قوة هجومية واضحة، كان أبرز مظاهرها تسجيل 21 هدفاً في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.

ويبرز أوزو موريرا ضمن أبرز أوراق المنتخب الياباني، بعدما سجل 4 أهداف خلال الدور الأول، مؤكداً أن المنافسة في المجموعة لم تكن سهلة، وأن كل دقيقة في البطولة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف التتويج باللقب.