أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين، أن المواجهة أمام الاستقلال الإيراني، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، جاءت صعبة كما كان متوقعاً قياساً على قوة الفريق الضيف في الالتحامات البدنية، وقدرته على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة، فضلاً عن استغلاله للأخطاء التي وقع فيها فريقه.

وقال إيفيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: صنعنا بعض الفرص عبر التمريرات البينية، لكنهم نجحوا في التسجيل من ركلة ثابتة، وهو ما منحهم ثقة إضافية تضاف إلى ثقتهم النابعة من تفوقهم في الالتحامات، ورغم التأخر، أظهرنا ردة فعل إيجابية، حيث استعدنا زمام المبادرة وأدركنا التعادل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التقدم، لكن نتيجة التعادل تعد مرضية، وعلينا الآن طي الصفحة والاستعداد للمباريات المقبلة.

وحول تراجع الفاعلية الهجومية للعين في الفترة الأخيرة ومدى تأثر الفريق بغياب نجمه المغربي سفيان رحيمي، أضاف: سفيان لاعب مهم بكل تأكيد، ويخضع حالياً لمرحلة الاستشفاء، ونتمنى عودته سريعاً إلى الملاعب، لكننا نمتلك قائمة تضم 22 لاعباً متميزاً قادرين على تقديم الإضافة.

وأكد مدرب العين أن فريقه يصنع العديد من الفرص في المباريات، لكنه يفتقد للمسة الأخيرة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل في التدريبات ورفع درجة التركيز لاستعادة الفاعلية الهجومية.