حقق الوصل فوزاً كاسحاً على تراكتور الإيراني 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت حالة طرد مبكرة في صفوف الفريق الخاسر.

وخلال اللقاء نجح الوصل في مواصلة انتفاضته القوية للمباراة الثانية على التوالي بعد أن نجح في هز شباك منافسه بأهداف حملت توقيع مهدي طارمي «ق 44، ق 72»، بلاسيوس «ق 54»، غابريل فاريتا «ق 60»، ريناتو جونيور «ق 90+3»، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد تراكتور عند نقطتين.

وجاء فوز «الإمبراطور» مستحقاً بعد أن فرض تفوقه منذ صافرة البداية، وضغط على مرمى منافسه، وأهدر عدة فرص أبرزها تسديدة نيكولاس خيمينيز التي مرت جوار القائم، وشهدت الدقيقة 17 طرد لاعب تراكتور محمد دانشغر بالبطاقة الحمراء، إثر عرقلته مهدي طارمي المنفرد بالمرمى، ليتضاعف تفوق «الإمبراطور» وسط تراجع الفريق الإيراني، وبعد عدة محاولات هجومية نجح مهدي طارمي في ترجمة الأفضلية للوصل بإحراز الهدف الأول عند الدقيقة 44 انتهت عليه تفاصيل الشوط.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ظهر تراكتور بصورة أفضل وحاول العودة، لكن الوصل استعاد زمام المبادرة سريعاً، وتمكن نجمه بلاسيوس من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يعزز غابرييل فاريتا التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 60.

واستفاد تراكتور من خطأ دفاعي في الدقيقة 71 عند قلص الفارق بهدف أمير حسين، لكن الوصل عاقبه بعد دقيقتين فقط وأضاف مهدي طارمي الهدف الرابع، وشهدت الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر الهدف الخامس والأخير في اللقاء بواسطة ريناتو جونيور.