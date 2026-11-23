أكتفى العين بالتعادل 1-1 أمام ضيفه الاستقلال في المباراة التي جمعتهما مساء الأثنين على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة «مجموعة الغرب»، وبهذه النتيجة حافظ العين على صدارة المجموعة رافعا ًرصيده إلى«13 نقطة»، بينما رفع الاستقلال رصيده إلى «10 نقاط» في المركز الثالث، وبادر الاستقلال بالتسجيل أولا عن طريق سامان فلاح «ق 50»، ورد ماتياس بلاسيوس بهدف التعادل للعين «ق 58»

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وخلاله لعب الفريقان بتكتيك دفاعي صارم حيث عمد كل طرف على اغلاق الثغرات المؤدية إلى مرماه وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب ومكامن الخطورة لدى الطرف الآخر ومع ذلك نجح العين في أكثر من مناسبة في اختراق الساتر الدفاعي وأهدر فرص عدة كانت أبرزها تسديدة بلاسيوس، الخادعة من خارج منطقة العمليات والتي غالطت الحارس لتصطدم بالقائم وتعود إلى داخل الملعب دون أن تجد من يتابعها، وبالمقابل لم تخل محاولات الضيوف من بعض الخطورة وتصدى الحارس خالد عيسى، لأكثر من تسديدة واستمر الوضع على ما هو على ما هو عليه حتى اطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول دون أن يتمكن أيا من طرف من زيارة شباك الآخر.

في الشوط الثاني، كان نجخ الفريق الضيف في استثمار مخالفة من خارج المنطقة ليسجل هدف السبق بضربة رأسية للاعب سامان فلاح، وعزز الهدف من معنويات الضيوف الذين اعادوا الكرة بهجمة منظمة انتهت بتسديدة بالغة القوة تصدى لها الحارس خالد عيسى، قبل أن يسجل ماتياس بلاسيوس، هدف التعادل للعين بتسديدة زاحفة بالغة القوة مرت من تحت أقدام زحمة من اللاعبين، وبعدها فرض العين سيطرة ميدانية وتعددت محاولاته ليهدر عدد من الفرص من حسين رحيمي، وجوناتاس، وتابع العين هيمنته وضغطه الهجومي على مرمى الضيوف الذين تراجعوا إلى الدفاع واعتمدوا على الهجمات المرتدة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله