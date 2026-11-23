

حجز منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية مقعده في الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2026 المقامة حالياً في تايلاند، رغم خسارته أمام نظيره العُماني 1-6، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ليضرب موعداً مع منتخب اليابان في مواجهة مرتقبة ضمن الدور المقبل.



وفرض المنتخب العُماني تفوقه على مجريات اللقاء، وأنهى مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما حقق انتصاره الثالث توالياً، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط، ليحسم تأهله مستفيداً من نتائج المجموعة وحسابات أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.



وكان منتخب الإمارات قد خسر أمام منتخب السعودية بركلات الترجيح 5-6 في الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على أوزبكستان 3-1 في الجولة الثانية، بينما استهلت عُمان مشوارها بفوز عريض على أوزبكستان 9-0، ثم تغلبت على السعودية 6-3.



وتنص لوائح البطولة على تأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث، لتكمل المنتخبات الثمانية مشوار المنافسة على اللقب القاري.