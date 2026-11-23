أكد أندريه جاردين، المدير الفني لشباب الأهلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام القادسية السعودي، غداً الثلاثاء، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك إمكانات جيدة ويقدم مستويات عالية، ويتمتع بحضور قوي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقة فريقه وقدرته على مواصلة نتائجه الإيجابية، عندما يلتقي الفريقان على استاد راشد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جاردين: شباب الأهلي اكتسب المزيد من الثقة في الفترة الأخيرة، ويتطلع إلى تقديم مستوى أفضل أمام منافس قوي، مؤكداً أهمية التركيز والاستفادة من الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وتطرق مدرب شباب الأهلي إلى احتمالات الغيابات، موضحاً أن غياب أي لاعب، إن حدث، يمثل فرصة لمنح الثقة لبقية عناصر الفريق وإشراك اللاعبين الموجودين، بما يعكس ثقته بقدرات المجموعة وتعدد الخيارات المتاحة أمامه.

من جانبه، وصف فيدريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، مواجهة القادسية بالصعبة، مؤكداً أهمية النقاط الثلاث في تحديد مسار الفريق خلال مشواره القاري، وأشار إلى أن شباب الأهلي يعيش مرحلة تصاعدية على مستوى الأداء والنتائج، معرباً عن أمله في استمرار هذا التطور خلال مواجهة الثلاثاء، وأن يقدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم، ويستمتعوا بالمباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وعلى صعيد الترتيبات التنظيمية، عقد الاجتماع الفني للمباراة، وتم الاتفاق على أن يخوض شباب الأهلي المواجهة بالزي الأحمر، فيما يرتدي القادسية السعودي الزي الأبيض، كما تم تخصيص البوابتين الرابعة والخامسة لجماهير شباب الأهلي، والبوابة الثانية لجماهير الفريق السعودي، لاستقبال المشجعين وتنظيم دخولهم إلى استاد راشد.