يخوض الوحدة اختباراً حاسماً لتعزيز حظوظه في بلوغ دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم 2026-2027، عندما يحل ضيفاً على الكويت الكويتي، في الثامنة مساء الأربعاء بتوقيت الإمارات، على استاد جابر المبارك الصباح، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، فيما يستقبل الجزيرة نظيره غولغوهار سيرجان الإيراني، على استاد محمد بن زايد، بالتوقيت نفسه، ضمن المجموعة الثانية، بعدما حسم «فخر أبوظبي» تأهله رسمياً إلى الدور المقبل.

وتدخل البطولة مرحلة حاسمة مع اقتراب دور المجموعات من نهايته، بعدما نجحت مجموعة من الفرق في انتزاع بطاقات العبور مبكراً، بينما لا تزال المنافسة مشتعلة على المقاعد المتبقية، وسط تطلعات الأندية إلى حسم التأهل قبل الجولة السادسة والأخيرة.

فرصة «العنابي»

أعادت خسارة الوحدة أمام الخالدية البحريني 1-2 في الجولة الماضية خلط أوراق المجموعة الأولى، التي يتأهل منها فريقان إلى دور الـ16، إلا أن «العنابي» لا يزال يمتلك أفضلية واضحة برصيد 9 نقاط، ويكفيه الفوز على الكويت لضمان العبور رسمياً، دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بالمجموعة بين ناساف الأوزبكي والخالدية.

وفي المقابل، يدخل الكويت المواجهة بشعار التعويض، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط، إثر خسارته المفاجئة أمام ناساف 2-3، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق مع الوحدة وإبقاء آماله قائمة.

ويتمسك ناساف والخالدية بفرصتهما الأخيرة، بعدما جمع كل منهما 4 نقاط، إذ يحتاج الفريق الأوزبكي إلى الفوز على منافسه البحريني لإنعاش حظوظه، فيما يسعى الخالدية إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل.

الجزيرة بلا ضغوط

في المجموعة الثانية، يدخل الجزيرة مواجهته أمام غولغوهار سيرجان بأريحية كبيرة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16، إثر فوزه اللافت على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة، ليحسم بطاقة العبور الأولى عن المجموعة بوصوله إلى 10 نقاط.

ورغم ضمان التأهل، يتطلع الجزيرة إلى مواصلة نتائجه القوية وإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة، بينما يخوض الفريق الإيراني المواجهة تحت ضغط كبير، بعدما اكتفى بنقطتين فقط، وأصبح مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية لإنعاش آماله في ظل وجوده في المركز الرابع والأخير بنقطتين.

وفي المباراة الثانية، يتمسك المحرق بفرصته الأخيرة عندما يستضيف أركاداغ التركماني، إذ لا بديل أمام الفريق البحريني، صاحب النقاط الثلاث والمركز الثالث، عن الفوز، لتقليص الفارق مع منافسه الذي يتقدم عليه بأربع نقاط وفي المركز الثاني، فيما سيكون أركاداغ على موعد مع التأهل إلى جانب الجزيرة إذا نجح في حصد النقاط الثلاث.

التعاون حسمها

في المجموعة الثالثة، ضمن التعاون السعودي تأهله إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بوصوله إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، لكنه يتطلع إلى تأكيد تفوقه وإنهاء المنافسات في الصدارة الأربعاء، عندما يستضيف النهضة العُماني، الذي ودع المنافسة رسمياً بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وفي المواجهة الأخرى، يقترب الريان القطري الثاني بـ9 نقاط، من حسم تأهله الأربعاء، إذ يكفيه تجنب الخسارة أمام الفيصلي الأردني، الذي يتأخر عنه بفارق 6 نقاط وفي المركز الثالث، ليضمن العبور إلى الدور المقبل.

الشرطة في الصدارة

تشهد المجموعة الرابعة مواجهتين الثلاثاء، حيث حجز الشرطة العراقي مقعده في الدور الإقصائي، بعدما جمع 10 نقاط في الصدارة، ليصبح الطرف الأكثر استقراراً في المجموعة عندما يلتقي مضيفه السيب العماني الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتجه الأنظار إلى المواجهة بين إيست بنغال الهندي والحسين الأردني، التي تمثل فرصة مهمة للفريقين لإنعاش حظوظهما.

ويملك الحسين أفضلية نسبية برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة على السيب العُماني، فيما يأتي إيست بنغال في المركز الرابع والأخير بنقطتين، ما يجعل الفوز هدفاً ضرورياً للفريق الأردني، مع ترقب نتيجة مواجهة السيب والشرطة، حيث يحتاج الحسين إلى الانتصار مع تعثر السيب أمام الشرطة، فيما لا يملك الفريق الهندي رفاهية إهدار المزيد من النقاط إذا أراد البقاء في دائرة المنافسة.

الانتصار الخامس

في المجموعة الخامسة، يتطلع بيرسيب باندونغ الإندونيسي إلى تحقيق انتصاره الخامس على التوالي، عندما يستضيف سيؤول الكوري الجنوبي، بعدما ضمن التأهل مبكراً، ليصبح تركيزه منصباً على المحافظة على سجله المثالي وتعزيز صدارته، وكان بيرسيب قد تفوق على سيؤول في مباراة الذهاب، ويطمح إلى تكرار انتصاره على بطل كوريا الجنوبية المتوج حديثاً، مستفيداً من الدعم الجماهيري على أرضه.

وفي المقابل، يحاول سيؤول تصحيح مساره بعدما خسر أول مباراتين، فيما يتمسك ملبورن فيكتوري الأسترالي بفرصته في التأهل، إذ يحتاج إلى الفوز على ذا كونغ فيتيل الفيتنامي، بعدما جمع 4 نقاط، على أمل تعثر منافسيه.

حسابات التأهل

في المجموعة السادسة، يقترب ليون سيتي سايلرز السنغافوري من التأهل، بعدما جمع 10 نقاط، متقدماً بفارق 3 نقاط على باثوم يونايتد التايلاندي، الذي يلتقيه في مواجهة مباشرة، سيكون الفوز فيها كافياً لضمان العبور للفريق السنغافوري.

ويترقب أديلايد يونايتد الأسترالي نتيجة اللقاء، بعدما جمع 6 نقاط، متأخراً بنقطة واحدة عن باثوم يونايتد، إذ يحتاج إلى الفوز على تاي بو، الذي خرج من المنافسة، مع انتظار تعثر الفريق التايلاندي أمام ليون سيتي.

مواجهة حاسمة

في المجموعة السابعة، يسعى سفاي رينغ الكمبودي إلى الاقتراب من التأهل عندما يستضيف ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر المجموعة، إذ يملك الفريق الكمبودي 7 نقاط، مقابل 12 نقطة لمنافسه، ويتقدم بفارق 3 نقاط على شنغهاي شينهوا الصيني.

وفي المباراة الأخرى، يلتقي شنغهاي شينهوا مع تامبنيز روفرز السنغافوري، الذي لم يحصد أي نقطة، ويأمل الفريق الصيني في تحقيق الفوز وانتظار تعثر سفاي رينغ، لتتأجل المواجهة المباشرة بينهما إلى الجولة الأخيرة بوصفها محطة حاسمة لتحديد المتأهل الثاني.

الفرصة قائمة

أما المجموعة الثامنة، فلا يزال فنوم بينه كراون الكمبودي في وضع جيد للتأهل، رغم خسارته الأولى في الجولة الماضية، بعدما جمع 9 نقاط، لكنه يواجه اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام كوتشينغ سيتي الماليزي، الذي استعاد آماله بفوزه على غانغوون الكوري الجنوبي 2-0، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متساوياً مع منافسه.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي غانغوون مع كيتشي من هونغ كونغ، الذي يملك 5 نقاط، ويستطيع ضمان التأهل إذا حقق الفوز، بشرط خسارة كوتشينغ سيتي أمام فنوم بينه كراون، لتبقى حسابات المجموعة مفتوحة على أكثر من احتمال قبل الجولة الأخيرة.