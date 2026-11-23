يستضيف شباب الأهلي نظيره القادسية السعودي على استاد راشد في الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم 2026-2027، في مواجهة مباشرة بين صاحبي المركزين الرابع والخامس، ويتطلع خلالها «الفرسان» إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور للابتعاد عن منافسه وتعزيز موقعه في سباق التأهل إلى دور الـ16.

تكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للفريقين، بعدما جمع شباب الأهلي 9 نقاط في المركز الرابع، مقابل 8 نقاط للقادسية في المركز الخامس، ما يجعل الفوز فرصة ثمينة لممثل الإمارات لتوسيع الفارق إلى 4 نقاط، والاقتراب خطوة إضافية من حسم عبوره إلى الأدوار الإقصائية.

يدخل شباب الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى أرقامه المميزة على ملعبه في البطولة، إذ حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 6 مباريات داخل الديار، محققاً 4 انتصارات وتعادلين، كما عادل أطول سلسلة انتصارات متتالية له على أرضه في المسابقة.

لا تتوقف مؤشرات التفوق عند النتائج، بل تمتد إلى الصلابة الدفاعية، بعدما حافظ الفريق على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات على ملعبه، وهي أطول سلسلة من نوعها لفريق إماراتي في البطولة، ما يمنح كتيبة المدرب أندريه جاردين دفعة إضافية قبل الاختبار السعودي.

في المقابل، يصل القادسية إلى دبي بثقة كبيرة، بعدما وجه رسالة قوية إلى منافسيه بفوزه العريض على الغرافة القطري بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة، مؤكداً امتلاكه قوة هجومية قادرة على تهديد أي منافس، إلى جانب توازنه الدفاعي.

يخوض الفريق السعودي البطولة دون خسارة، تحت قيادة مدربه بريندان رودجرز، ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف في مبارياته السابقة، ليصبح أحد أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة في منطقة الغرب.

كما تشهد الجولة الخامسة مواجهة أخرى قوية في دوري منطقة الغرب مساء الثلاثاء، ويلتقي فيها النصر السعودي مع ضيفه السد القطري في الرياض في الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات، ويملك النصر 6 نقاط من ثلاث مباريات، والسد نقطتين من أربع جولات.

وتقام الجولة السادسة يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي في اليوم الأول باختاكور مع تراكتور، والقادسية مع الشمال، والوصل مع الاتحاد، والسد مع القوة الجوية، والهلال مع العين، والاستقلال مع نيفتشي، فيما يشهد اليوم الثاني مواجهة الغرافة والنصر، والأهلي السعودي وشباب الأهلي.

وتنص لائحة البطولة على خوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارجها، على أن تتأهل أفضل 8 فرق في منطقة الغرب إلى دور الـ16، المقرر إقامته في مارس 2027، فيما تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية.