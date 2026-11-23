نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في مقره بدبي، فعاليات كروية تفاعلية استهدفت الأطفال من عمر 11 إلى 12 سنة، ضمن النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقًا».

شهدت الفعاليات حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وشمسة الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والشؤون التجارية بالاتحاد.

واهتمت فعاليات اتحاد الكرة بتقديم تجربة رياضية تحاكي أجواء المنتخبات الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال لخوض مجموعة من الأنشطة والتجارب التي قربتهم من تفاصيل حياة لاعب كرة القدم، والتعرف على طبيعة الاستعدادات والتدريبات والأجواء المصاحبة لمشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية، ومنحهم فرصة لخوض تجربة مختلفة جمعت بين المتعة والتعلم والتفاعل مع كرة القدم.

وتضمن برنامج اليوم الأول مجموعة من الورش التعريفية والتوعوية قدمتها إدارات الاتحاد المختلفة، حيث عرّفت إدارة المسابقات الأطفال بالبطولات والمسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي، فيما قدمت إدارة الحكام شرحًا حول قوانين كرة القدم والقرارات التحكيمية خلال المباريات. كما تعرف الأطفال على أهمية الرعاية الطبية والتغذية السليمة للاعبي كرة القدم، من خلال ورشة قدمتها الإدارة الطبية والمختصون بالتغذية الرياضية، فيما عرفت إدارة الإعلام الأطفال بدور الإعلام في كرة القدم، وأهمية التغطية الإعلامية للمباريات والمنتخبات الوطنية، وأتاحت لهم فرصة تطبيق ما تعلموه من خلال تجربة عملية لإجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمر الصحفي.

وشمل البرنامج أيضًا جولة تعريفية في مرافق الاتحاد، اطلع خلالها الأطفال على الملاعب وغرف تبديل الملابس، قبل تقسيمهم إلى مجموعات للمشاركة في حصة تدريبية بإشراف مدربي المراكز التابعة للاتحاد.

وفي اليوم الثاني، خاض الأطفال تجربة تحاكي أجواء يوم المباراة للاعبي المنتخب الوطني، حيث وصلوا على متن حافلات اللاعبين إلى مقر الاتحاد في دبي، وتوجه الأطفال إلى غرف تبديل الملابس لارتداء الزي الرياضي، وقام أحد الحكام بمراجعة معدات اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم وفقاً للإجراءات المتبعة قبل المباريات الرسمية، بعدها خرجوا إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، ثم خوض مباراة كرة قدم وسط أجواء حماسية، عاشوا خلالها مختلف تفاصيل يوم المباراة.

كما التقى الأطفال بلاعبي منتخبنا الوطني السابقين فيصل خليل وإسماعيل مطر، إلى جانب لاعب منتخبنا الوطني الحالي يحيى الغساني، حيث تحدثوا معهم عن أهمية الالتزام بالتدريبات، والاستماع إلى توجيهات المدربين، والعمل بروح الفريق، والتحلي بالثقة والإصرار على تطوير قدراتهم، كما قدموا لهم مجموعة من النصائح حول أهمية الاجتهاد والاستمتاع بممارسة كرة القدم، وأن الوصول إلى تمثيل المنتخب الوطني يتطلب العمل المستمر، لأن ارتداء قميص المنتخب مصدر فخر ومسؤولية لكل لاعب، واختُتمت الفعالية عقب انتهاء المباراة بتسليم جميع الأطفال المشاركين الميداليات التذكارية، والتقاط صورة جماعية توثق مشاركتهم في هذه التجربة الكروية المميزة.

وحرص اتحاد الكرة من خلال هذه المبادرة على تقديم تجربة متكاملة للأطفال، تتيح لهم التعرف عن قرب على بيئة المنتخبات الوطنية، وتعزز ارتباطهم بكرة القدم، وتمنحهم مساحة لاكتشاف قدراتهم وشغفهم باللعبة، إلى جانب ترسيخ عدد من القيم الرياضية، وفي مقدمتها العمل الجماعي والانضباط والالتزام وروح الفريق.

وجاءت مشاركة اتحاد الكرة ضمن النسخة الوطنية الأولى التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، بمشاركة 130 جهة قدمت أكثر من 300 فعالية وتجربة في مختلف إمارات الدولة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف أسبوع الطفولة المبكرة إلى تسليط الضوء على أهمية السنوات الأولى في حياة الطفل، وتعزيز الوعي بدورها في تشكيل شخصيته ودعم نموه وتطوره، من خلال مبادرات وأنشطة تجمع الأسر والمؤسسات ومختلف مكونات المجتمع، وتسهم في توفير تجارب إيجابية تثري حياة الأطفال وتدعم قدراتهم في مختلف المجالات.

وتعكس مشاركة اتحاد الإمارات لكرة القدم في هذا الحدث حرصه على توسيع دوره المجتمعي، والاستفادة من مكانة كرة القدم وتأثيرها في تقديم مبادرات تستهدف الأطفال، بما يسهم في تعزيز حضور الرياضة في حياتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعرف على اللعبة وقيمها، ويقربهم من أجواء المنتخبات الوطنية.