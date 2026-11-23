يخوض فريق عجمان اختباراً مهماً أمام الاتفاق السعودي، عند السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة يبحث خلالها «البرتقالي» عن استعادة توازنه وتعويض خسارته أمام منافسه في لقاء الذهاب، مستفيداً من اللعب على أرضه وبين جماهيره، وتكتسب المواجهة أهميتها من تقارب الفريقين في رصيد النقاط وحسابات المنافسة على التأهل.

يحتل عجمان المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، متساوياً مع الاتفاق السعودي الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، بعد أن استهل «البرتقالي» مشواره بالفوز على أربيل العراقي 5-4، ثم كاظمة الكويتي 2-1، قبل أن يخسر أمام الاتفاق بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، ويمنح هذا التقارب مواجهة الغد أهمية مضاعفة للفريقين.

في المقابل، يسعى الاتفاق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والعودة بالنقاط من ملعب عجمان، مستنداً إلى فوزه السابق، وتعويض النقاط التي خسرها أمام أربيل العراقي بالانسحاب من مباراة الفريقين في الجولة الثانية، وحظي الفريق خلال الأيام الماضية بدعم معنوي كبير من إدارة النادي بهدف تحفيز اللاعبين على معانقة الفوز غداً في مواجهة فك الارتباط.