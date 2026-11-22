أكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أمام الاستقلال، مشيراً إلى صعوبة اللقاء أمام منافس قوي يمتاز بالاندفاع البدني والالتحامات، وهو ما يتطلب من اللاعبين التحلي بصفاء الذهن والتعامل الأمثل مع مجريات اللعب.

وأوضح إيفيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات العين، أن ضغط المباريات بعد خوض لقاء في الدوري المحلي قبل أيام قليلة استدعى إخضاع عدد من العناصر الأساسية لتمارين استشفائية، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله وثقته الكاملة بقدرة الفريق على تحقيق هدفه المعتاد المتمثل في الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وشدد مدرب العين على أهمية اللعب بروح الجماعة والتماسك والانسجام، لافتاً إلى أن استمرار المجموعة معاً لأكثر من عام ونصف يمنح اللاعبين فهماً واضحاً لواجباتهم داخل الملعب، ويعزز سعي الفريق الدائم لتطوير مستواه من مباراة إلى أخرى.

وفي ختام تصريحاته عن المباراة وجَّه إيفيتش دعوة إلى جماهير العين للحضور بكثافة ومساندة الفريق في المدرجات، مؤكدا ثقته في إدراكهم لأهمية هذه المواجهة، موضحاً أن دعمهم المباشر يمنح اللاعبين دفعة معنوية وثقة كبيرة لتحقيق النتيجة المرجوة.