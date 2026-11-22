في لفتة وطنية وإنسانية تجسد أسمى معاني الوفاء والمحبة، عبّر لاعبو نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي عن مشاعرهم الصادقة تجاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال رفع لافتة حملت عبارة «الحمد لله على سلامتك سلطان القلوب»، في مشهد عكس عمق الارتباط الوجداني بين أبناء الإمارة وقيادتهم.

حملت هذه المبادرة العفوية رسالة تقدير وامتنان، عبّر من خلالها اللاعبون عن مشاعر المحبة والوفاء، مجسدين ما تحظى به القيادة من مكانة راسخة في وجدان أبناء المجتمع، وما تتميز به العلاقة بين القيادة والشعب من تلاحم ومشاعر إنسانية صادقة.

تأتي هذه اللفتة تأكيداً للدور المجتمعي والوطني الذي يحرص نادي دبا الحصن على تجسيده، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس منتسبيه، وتعزيز روح الانتماء والولاء، انطلاقاً من إيمانه بأن الرياضة تتجاوز حدود المنافسة والنتائج، لتكون مساحة للتعبير عن الهوية الوطنية والمواقف الإنسانية النبيلة، ورسالة تعكس المحبة والتلاحم والوفاء.