يامل فريق العين في متابعة مرحلة النتائج القوية في دوري أبطال اسيا للنخبة عندما يستضيف في الثامنة من مساء غداً الأثنين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق الاستقلال في إطار منافسات الجولة الخامسة، حيث يدخل «الزعيم» هذه المواجهة متربعاً بثقة على قمة ترتيب مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، بعد أن نجح في حصد الفوز في جميع مبارياته الأربع السابقة بعروض هجومية لافتة، ويتطلع لتعزيز صدارته للمجموعة، رغم الغياب المؤثر للنجم المغربي سفيان رحيمي بداعي الإصابة، حيث يعول الفريق على كوكبة العناصر القادرة على صناعة الفارق، مثل تراوري، وبالاسيوس، وكاكو، والحسين رحيمي، إلى جانب الصلابة الدفاعية بقيادة رامي ربيعة ويحيى بن خالق، وماركو.

اختتم العين استعداداته للمواجهة بإجراء مرانه الأخير اليوم الأحد على أرضية ملعب المباراة، حرص خلاله المدير الفني الصربي فلاديمير إيفيتش على الوقوف بدقة على الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية للاعبيه، مع تركيزه على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المواجهة المحلية الأخيرة أمام الظفرة في الدوري، لضمان ظهور الفريق بأعلى درجات الانضباط والتركيز أمام منافس عنيد.

في المقابل، يحل فريق الاستقلال يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وقد أكمل الفريق تحضيراته الميدانية بتدريب أخيرة أجراه على ملعب المباراة حسب اللوائح، وهو يعول على عدد من العناصر المتميزة في صفوفه.