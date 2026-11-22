يطمح فريق الوصل إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يواجه تراكتور الإيراني في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، على مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، ضمن الجولة الخامسة من المنافسة، في مواجهة يتطلع خلالها «الإمبراطور» إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي وتعزيز حظوظه في بلوغ المرحلة المقبلة.

ويدخل الوصل اللقاء بمعنويات عالية، مستنداً إلى فوزه السابق والأول له في النسخة الحالية على حساب القوة الجوية العراقي، وهي النتيجة التي منحته 3 نقاط ثمينة نقلته من المركز الأخير إلى الحادي عشر في جدول الترتيب، ولديه مباراة مؤجلة أمام النصر السعودي من الجولة الثالثة، ما يمنحه فرصة إضافية لتحسين موقعه والاقتراب من مراكز التأهل.

يعزز الوصل طموحاته في لقاء الغد نتائجه الإيجابية خلال آخر مباراتين في المنافسات المحلية، حيث يتطلع إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة ومواصلة حصد النقاط، خاصة أن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في مشواره القاري، ويقربه خطوة جديدة من المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

على الجانب الآخر، يخوض تراكتور المواجهة بشعار الفوز بعد اخفاقه في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع السابقة، مكتفياً بتعادلين مقابل خسارتين، ليضع في رصيده نقطتين يحتل بهما المركز الثالث عشر، ويأمل الفريق الإيراني استغلال المباراة لإنعاش حظوظه والاقتراب من منطقة التأهل، ما يجعله حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث امام «الإمبراطور» لتفادي تعقيد موقفه قبل الجولات المتبقية.