

لم تكن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مجرد محطة جديدة في سباق المنافسة، بل تحولت إل نقطة اشتعال حقيقية في صراع الصدارة، بعدما منح الجزيرة المتصدر، منافسيه فرصة ثمينة للعودة بقوة بتعثره في الحفاظ على فارق النقاط بعد تعادله مع خورفكان 1-1.

وفي المقابل، كان الشارقة الأكثر ذكاءً في استغلال الهدية، بعدما حقق فوزاً بثلاثية نظيفة على كلباء، ليتقاسم القمة مع الجزيرة برصيد 18 نقطة، فيما يقف العين خلفهما بـ17 نقطة، وشباب الأهلي والوصل بـ16 نقطة لكل منهما.



صدارة بلا أمان

رغم احتفاظ الجزيرة بسجله خالياً من الهزائم، وبالصدارة بوصوله إلى 18 نقطة، فإن تعادله مع خورفكان 1-1، كشف عن مشكلة تتعلق بترجمة السيطرة إلى أهداف، وإدارة التفاصيل الحاسمة أمام الفرق التي تجيد التنظيم الدفاعي، والجزيرة امتلك 53.1% من الاستحواذ، وصنع فرصاً كافية لحسم المواجهة، لكنه اصطدم بتألق الحارس أحمد حمدان، وأهدر مالكوم وفينيسيوس ميلو فرصاً كانت كفيلة بتغيير النتيجة مبكراً.



واحتاج الجزيرة الوصول إلى الدقيقة 90+6 لإنقاذ نقطة التعادل، بعدما تقدم خورفكان بواسطة البديل ريلانو ساركي بعد 128 ثانية فقط من مشاركته، وهي إشارة فنية إلى أن التفوق في الاستحواذ لا يكفي وحده لضمان الانتصارات، ما لم يصاحبه تركيز أكبر في اللمسة الأخيرة وسرعة في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافس، فيما لا يزال خورفكان في منطقة الخطر بالتواجد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.



استثمار مثالي

في المقابل، قدم الشارقة النموذج الأكثر فاعلية، بعدما جمع بين التسجيل المبكر وإدارة المباراة، ثم حسمها في الدقائق الأخيرة بثنائية لابا كودجو، وفتح هدف شيكنا دومبيا المبكر، الطريق أمام فوز مريح، قبل أن يظهر لابا في الوقت القاتل، ليؤكد مجدداً قيمته في المباريات التي تحتاج إلى مهاجم يعرف كيف يستثمر أنصاف الفرص، وينهي المباراة بثلاثية نظيفة للشارقة الذي حل في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.



ويمثل وجود دومبيا ولابا معاً ورقة هجومية مهمة للشارقة، خصوصاً أن الأول سجل 15 هدفاً في الدوري، والثاني ساهم في 18 هدفاً خلال 13 مواجهة أمام كلباء، والأهم أن الفريق لم يكتف بالفوز، بل أرسل رسالة واضحة إلى منافسيه بأنه يمتلك الأدوات الهجومية اللازمة لمزاحمة الجزيرة على القمة، في حين بقي كلباء في منطقة الخطر بالحلول في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



عودة الفاعلية

أما العين، فاستعاد جزءاً من خطورته الهجومية أمام الظفرة، محققاً فوزاً مهماً 2-1، بعدما عانى في الجولات السابقة من إهدار المحاولات، قبل أن يكسر صيامه التهديفي في الدوري عقب 40 تسديدة دون تسجيل.



وتكمن أهمية انتصار العين في عودة مدافعيه ومهاجميه إلى التسجيل، بعدما افتتح ماركوس أندري التسجيل، وأضاف الحسين رحيمي الهدف الثاني، ومع وصول الفريق إلى 17 نقطة في المركز الثالث، أصبح على بعد نقطة واحدة من ثنائي الصدارة، ما يعزز فرصه في دخول المنافسة المباشرة، شرط المحافظة على الفاعلية الهجومية وتجنب إهدار النقاط أمام المنافسين الأقل ترتيباً، وبقي الظفرة في منطقة الخطر بالمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.



عودة بثلاث نقاط

فيما استعاد شباب الأهلي توازنه بفوزه على عجمان 3-1، بعدما عانى من بعض التذبذب في النتائج، وأظهر قدرته على حسم المباريات مبكراً، بتسجيل هدفين في أول 27 دقيقة عبر يوري سيزار وبالا، ورغم تقليص عجمان الفارق واستفادة أصحاب الأرض من النقص العددي، فإن هدف ماركيلو في الدقيقة 90+7 منح الفوز شكله النهائي.



ويمتلك شباب الأهلي، برصيد 16 نقطة في المركز الرابع، ما يمنحه فرصة حقيقية للتقدم أكثر، خصوصاً أن الفريق يملك تنوعاً في الحلول الهجومية، مع تسجيل بالا هدفه العشرين في المسابقة، وارتفاع رصيد يوري سيزار إلى 6 أهداف من خارج منطقة الجزاء خلال مسيرته في الدوري.



وبالطموح نفسه، عاد الوصل إلى الانتصارات على حساب حتا 2-1، مستفيداً من قدرته على فرض أسلوبه والاستحواذ بنسبة 59%، ودقة تمرير بلغت 87.94%، كما واصل مهدي طارمي تأكيد أهميته الهجومية، بعدما سجل هدفه الثالث من ثلاث تسديدات مباشرة على المرمى في آخر أربع مباريات بالدوري.

ويحل الوصل في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، في الوقت الذي يأتي عجمان في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، وحتى في المركز الرابع عشر الأخير بـ3 نقاط.



بني ياس والوحدة

بعيداً عن صراع القمة، حملت الجولة مؤشرات مهمة في صراع المراكز، وأبرزها نجاح بني ياس في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما قلب تأخره أمام النصر إلى انتصار 2-1، بفضل هدفي يوسفو نيكتيه والحسن كوروما، وهو فوز قد يمثل نقطة تحول نفسية وفنية للفريق، الذي يحتاج إلى البناء عليه للخروج من مناطق الخطر الذي يتهدد الفريق بالتواجد في المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط، فيما يحل النصر في المركز السابع برصيد 11 نقطة.



كما أنقذ محمد غرباني الوحدة من الخسارة أمام يونايتد بهدف التعادل في الدقيقة 87، ليحافظ «العنابي» على موقعه في المركز السادس برصيد 14 نقطة، وإن كان التعادل قد حرمه من الاقتراب أكثر من فرق المقدمة، بينما يحتل يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط.



سباق التفاصيل

تكشف حصيلة الجولة التاسعة عن تحول المنافسة من مطاردة ثنائية بين الجزيرة والشارقة إلى صراع خماسي مفتوح، تتداخل فيه الحسابات الفنية مع القدرة على استثمار الفرص وإدارة اللحظات الحاسمة، خاصة والفارق بين المتصدرين والعين لا يتجاوز نقطة، وبينهما وبين شباب الأهلي والوصل نقطتان فقط.



وفي هذا التقارب، لن تكون الأفضلية بالضرورة للفريق الأكثر استحواذاً أو صناعة للفرص، بل لمن يمتلك النفس الطويل، والبدائل الهجومية، والقدرة على حسم المباريات الصعبة، بعدما أعادت الجولة التاسعة رسم خريطة المنافسة، لكنها لم تمنح أحداً أفضلية حقيقية، فالصدارة باتت مفتوحة على خمسة احتمالات، وكل نقطة مهدرة قد تتحول إلى هدية ثمينة لمنافس يترقب من خلفها.