أنقذ محمد قرباني فريقه الوحدة من الخسارة أمام مضيفه يونايتد، بعدما سجل هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 87 من المباراة التي جمعتهما السبت على استاد راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح عادل وجدان التسجيل ليونايتد في الدقيقة 35، قبل أن يدرك قرباني التعادل للوحدة قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ورفع يونايتد رصيده إلى 8 نقاط، مقابل 14 نقطة للوحدة الذي حافظ على مركزه السادس.

وحاول الوحدة فرض سيطرته منذ بداية المباراة، مستفيداً من تفوقه في الاستحواذ على الكرة، وهدد مرمى يونايتد بمحاولات عبر عمر خريبين وسام مارك وفاكوندو دانيل، لكنها افتقرت إلى الدقة واللمسة الأخيرة.

في المقابل، اعتمد يونايتد على التنظيم الدفاعي وتقارب خطوطه، ورغم قلة محاولاته الهجومية، نجح في استغلال إحداها لافتتاح التسجيل عبر عادل وجدان في الدقيقة 35.

وكاد الوحدة يدرك التعادل في الدقيقة 45، لكن المدافع أليكسا بوريتش تدخل في الوقت المناسب وأبعد كرة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

وكثّف الوحدة محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني، ونوّع أساليبه بين الاختراق من الأطراف والعمق والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وارتطمت إحدى كراته العرضية بالعارضة في الدقيقة 49، قبل أن يتألق حارس يونايتد عنايات نور في التصدي لتسديدة قوية من سام مارك.

وردّ يونايتد بمحاولة عبر عادل وجدان، لكن حارس الوحدة فاكوندو ليروسي تصدى لها، قبل أن يتألق مجدداً في مواجهة ديو ميرسي ويحرمه من مضاعفة النتيجة.

وتبادل الفريقان المحاولات في الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح قرباني في إدراك التعادل للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 87، حارماً يونايتد من فوز كان قريباً من تحقيقه.